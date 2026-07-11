Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 13 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 13 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Озимая, 1-9 , 2;

ул. Дачная, 9-17 , 28-32 ;

ул. Грушевая, 1-7 , 18-26 ;

пер. Сельский, 33, 35;

1 проезд Наратлы, 7, 8;

2 проезд Наратлы, 3, 5;

3 проезд Наратлы, 3, 5, 11, 13;

Каменский массив, садоводческие товарищества:

«Автобусник», «Автомобилист», «Автотранспортник»,

«Бодрость», «Вишневый сад», «Водник», «Изыскатель»,

«Домостроитель», «Источник», «Молочник», «Полет»,

«Привал», «Пчелка», «Садко», «Садовод», «Связист»,

«Сигнал», «Скала», «Таврида», «Фотон»

Где отключат свет в Евпатории 13 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Ленина, 15;

ул. Пушкина, 10-41;

ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;

ул. Санаторская, 14, 14а;

ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а

ул. Володарского, 2/7, 4, 4/10;

ул. Демышева, 2, 4;

ул. Иванова, 1/6-8;

ул. Нижняя, 3;

ул. Просмушкиных, 6;

ул. Революции, 36/1/3, 42, 42/3/1, 42а, 42Б, 46;

пер. Лётный

Где отключат свет в Алуште 13 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Судакская, 3, 14, 16, 18, 20, 24, (стоматология);

ул. Красноармейская, 14, 15, 15а, 15ж, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Коллективная, 2, 14, 16, 18, 22;

пер. Заводской, 9, 17, 27, кад. 190;

пер. Пищевой

Где отключат свет в Ялте 13 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ореховая, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а;

ул. Загородная, 9, 11, 13, 13к, 15, 17

Где отключат свет в Керчи 13 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Шевякова, 23-35 ;

ул. Горького, 3Б, 3в, 3г, 3ж, 23а;

ул. Гайдара, 9

ул. Войкова, 15-23/35;

ул. Радио, 18, 20, 23;

ул. Казакова, 35а-47/8 ;

ул. Славы, 2, 4, 6;

ул. Бардина, 1, 3

ш. Героев Сталинграда, 8-12а ;

ул. Горная, 1-9 , 4-8 , 12, 15-21 ;

ул. 8 Марта, 1-55 , 2-56 ;

ул. Подполковника Рудя, 1-23 , 4-44 ;

ул. Подгорная, 1, 2-16 ;

пер. Подмаячный, 1а-3 ;

пер. Подгорный, 6-14 , 7-19 ;

ТСН «СТВОР»

Где отключат свет в Феодосии 13 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

Массив Степной, садовые товарищества:

«Автомобилист», «Ажур», «Альбатрос», «Армеец»,

«Бодрость», «Буревестник», «Весна-Крым»,

«Виктория», «Геолог-2», «Геотехник», «Дельфин»,

«Динамовец», «Дорожник», «Железнодорожник»,

«Железнодорожник-2», «Искатель»,

«Коммунальник», «Кортик», «Курорт», «Лучистое»,

«Марс», «Мелиоратор», «Меркурий», «Море»,

«Нива», «Парус-Феодосия», «Пищевик», «Пластик»,

«Полиграфист», «Промжилстрой», «Приборист»,

«Радуга», «Родничок», «Роза», «Рябинушка»,

«Связист», «Сиваш», «Стрела»; «Строитель»,

«Табачник», «Тюльпан», «Энергетик», «Якорь»

село Береговое:

ул. Интернациональная, 1-19 , 4-10 ;

ул. Приозерная, 1-23, 25, 27;

ул. Черноморская, 5, 9-16, 21;

ул. Волошина, 24, 25;

пгт Приморский:

ш. Керченское, (ООО «ПП «Актив металл»);

ФКУ Упрдор «Тамань»;

ООО «СЗ «Просторы Крыма»

Где отключат свет в Севастополе 13 июля 2026:

с 8.00 до 16.30

ул. Воронежская 8-10,16-18, 1-19,2525;

ул. Декабристов 40/1,40-50, 17-27;

ул. Репина 3,15/3,15/4;

ул. Восточная 19-а,19-б,19-г,11/2,11,15,21-31,39;

ул. Тульская 3-5,

ул. Ручьевая 4-12, 5-11,15-17,31;

с 8.00 до 17.00

ООО «Эра Крым»

ТСН СТ «Черногорье».