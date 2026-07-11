Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 13 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Озимая, 1-9 , 2;
ул. Дачная, 9-17 , 28-32 ;
ул. Грушевая, 1-7 , 18-26 ;
пер. Сельский, 33, 35;
1 проезд Наратлы, 7, 8;
2 проезд Наратлы, 3, 5;
3 проезд Наратлы, 3, 5, 11, 13;
Каменский массив, садоводческие товарищества:
«Автобусник», «Автомобилист», «Автотранспортник»,
«Бодрость», «Вишневый сад», «Водник», «Изыскатель»,
«Домостроитель», «Источник», «Молочник», «Полет»,
«Привал», «Пчелка», «Садко», «Садовод», «Связист»,
«Сигнал», «Скала», «Таврида», «Фотон»
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Ленина, 15;
ул. Пушкина, 10-41;
ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;
ул. Санаторская, 14, 14а;
ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а
ул. Володарского, 2/7, 4, 4/10;
ул. Демышева, 2, 4;
ул. Иванова, 1/6-8;
ул. Нижняя, 3;
ул. Просмушкиных, 6;
ул. Революции, 36/1/3, 42, 42/3/1, 42а, 42Б, 46;
пер. Лётный
с 8.00 до 17.00
ул. Судакская, 3, 14, 16, 18, 20, 24, (стоматология);
ул. Красноармейская, 14, 15, 15а, 15ж, 38, 40, 42, 44, 46;
ул. Коллективная, 2, 14, 16, 18, 22;
пер. Заводской, 9, 17, 27, кад. 190;
пер. Пищевой
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Ореховая, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а;
ул. Загородная, 9, 11, 13, 13к, 15, 17
с 8.00 до 17.00
ул. Шевякова, 23-35 ;
ул. Горького, 3Б, 3в, 3г, 3ж, 23а;
ул. Гайдара, 9
ул. Войкова, 15-23/35;
ул. Радио, 18, 20, 23;
ул. Казакова, 35а-47/8 ;
ул. Славы, 2, 4, 6;
ул. Бардина, 1, 3
ш. Героев Сталинграда, 8-12а ;
ул. Горная, 1-9 , 4-8 , 12, 15-21 ;
ул. 8 Марта, 1-55 , 2-56 ;
ул. Подполковника Рудя, 1-23 , 4-44 ;
ул. Подгорная, 1, 2-16 ;
пер. Подмаячный, 1а-3 ;
пер. Подгорный, 6-14 , 7-19 ;
ТСН «СТВОР»
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
Массив Степной, садовые товарищества:
«Автомобилист», «Ажур», «Альбатрос», «Армеец»,
«Бодрость», «Буревестник», «Весна-Крым»,
«Виктория», «Геолог-2», «Геотехник», «Дельфин»,
«Динамовец», «Дорожник», «Железнодорожник»,
«Железнодорожник-2», «Искатель»,
«Коммунальник», «Кортик», «Курорт», «Лучистое»,
«Марс», «Мелиоратор», «Меркурий», «Море»,
«Нива», «Парус-Феодосия», «Пищевик», «Пластик»,
«Полиграфист», «Промжилстрой», «Приборист»,
«Радуга», «Родничок», «Роза», «Рябинушка»,
«Связист», «Сиваш», «Стрела»; «Строитель»,
«Табачник», «Тюльпан», «Энергетик», «Якорь»
село Береговое:
ул. Интернациональная, 1-19 , 4-10 ;
ул. Приозерная, 1-23, 25, 27;
ул. Черноморская, 5, 9-16, 21;
ул. Волошина, 24, 25;
пгт Приморский:
ш. Керченское, (ООО «ПП «Актив металл»);
ФКУ Упрдор «Тамань»;
ООО «СЗ «Просторы Крыма»
с 8.00 до 16.30
ул. Воронежская 8-10,16-18, 1-19,2525;
ул. Декабристов 40/1,40-50, 17-27;
ул. Репина 3,15/3,15/4;
ул. Восточная 19-а,19-б,19-г,11/2,11,15,21-31,39;
ул. Тульская 3-5,
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с 8.00 до 17.00
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ТСН СТ «Черногорье».