Туриндустрии Крыма и Севастополя помогут: правительство выделяет на поддержку 4,3 млрд рублей

Туротрасль нуждается в поддержке Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержке юрлиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Общий объем экстренной помощи превысил 4,3 миллиарда рублей, а если быть точным - 4 310 735,8 тыс. рублей.

На сайте Правительства Российской Федерации сообщается, что «финансовая помощь предназначена туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины».

Курортный сезон 2026 действительно оказался под угрозой срыва: многие туристы отменили бронь. Виной тому - нестабильная обстановка, проблемы обеспечения полуострова топливом для транспорта, электричеством и водой.

Согласно тексту распоряжения № 1794 от 10 июля 2026 года, бюджетные средства распределены так:

Республика Крым получит 3,7 млрд рублей;

Севастополь - 584,5 млн рублей.

Эти средства из резервного фонда правительства предназначены для единовременных выплат сотрудникам туристической отрасли. Всего поддержку получат более 4,6 тысячи компаний, включая отели, санатории, экскурсионные бюро и транспортные предприятия, завязанные на прием гостей.

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