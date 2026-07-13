Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 14 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 14 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Авиационная, 27-47 , 70-84 ;

ул. Загородняя, 12-32 , 21-43 ;

ул. Металлистов, 33-35 ;

ул. Украинская, 1-35 , 2-28 ;

ул. Нижняя, 1-11 ;

пер. Поселковый, 10-16

Где отключат свет в Евпатории 14 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Володарского, 2/7, 4, 4/10;

ул. Демышева, 2, 4;

ул. Иванова, 1/6-8;

ул. Нижняя, 3;

ул. Просмушкиных, 6;

ул. Революции, 36/1/3, 42, 42/3/1, 42а, 42Б, 46;

пер. Лётный

ул. Маяковского, 9/15;

ул. Маяковского/ул. Московская, торговые палатки, пляж;

ул. Гражданская, 1-36/48;

ул. Дальняя, 10, 12, 15, 18, 19, 31а;

ул. Заводская, 19-34/54;

ул. Короткая, 3-18;

ул. Проездная, 7, 9;

ул. Тучина, 52/27-118а;

ул. Шмидта, 1-12;

ул. Партизанская, 35-53/58;

пер. Партизанский, 3;

пер. Промежуточный, 4;

пер. Раздельный, 2-15а

Где отключат свет в Алуште 14 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

село Солнечногорское:

ул. Подгорная,

ул. Шоссейная,

ул. Коцюбинского

Где отключат свет в Ялте 14 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ореховая, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а;

ул. Загородная, 9, 11, 13, 13к, 15, 17

ул. Аверкина, 2а, 3а, 3с, 3г, 3е, 3у, 4-7, 7а, 8-10, 12,

14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26в;

ул. Щорса, 2, 14, 15;

ул. Мошкарина, 9с

Где отключат свет в Керчи 14 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ш. Героев Сталинграда, 8-12а ;

ул. Горная, 1-9 , 4-8 , 12, 15-21 ;

ул. 8 Марта, 1-55 , 2-56 ;

ул. Подполковника Рудя, 1-23 , 4-44 ;

ул. Подгорная, 1, 2-16 ;

пер. Подмаячный, 1а-3 ;

пер. Подгорный, 6-14 , 7-19 ;

ТСН «СТВОР»

Где отключат свет в Феодосии 14 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

село Насыпное:

ш. Симферопольское, 1-36;

ул. Боевая, 1-17, 19;

ул. Речная, 1-16, 17-51 ;

ул. Виноградная, 1-21;

ул. Почтовая, 1-27;

ул. 40 лет Победы, 2-9, 11;

ул. Степная, 1-8, 10;

пер. Боевой,

пер 1 Боевой,

пер. 2 Боевой

ш. Симферопольское, 37-50;

ул. Речная, 16-22 , 49-67 ;

ул. Новая, 1-27;

ул. Молодежная, 1-16, 18-26

пгт Коктебель:

ООО «Завод марочных вин Коктебель»

пгт Приморский:

ул. Морозова, 1-48, 49-53 , 52-78, 54-65,

67-77 ;

ул. Керченская, 1-81 , 74а, 76а, 80а, 85;

ул. Дружбы, 2-16;

ул. Кооперативная, 1-39, 41-47 ;

ул. Рабочая, 1-29 , 4-34 ;

ул. Чехова, 2-15 2-12 , 7-15 ;

ул. Гайдара, 1, 6-13, 16-34, 36-42 ;

ул. Шевченко, 3-8, 12-25, 27-33 ;

ул. Маяковского, 1, 3, 4-20 , 5-39 ;

ул. Ленина, 1-77, 79;

ул. Вервищенко, 1, 2, 2а, 3-8, 11-23, 16-28 ;

ул. 1 Мая, 1-32, 1-31 , 10-60 ;

ул. Савченкова, 3, 4, 6-9, 11-14, 15-21 , 22;

ул. Леонова, 3-7 , 4, 8-20 ;

ул. Приозерная, 1-15;

ул. Тодуа, 1-10, 12-16 ;

ул. Бусина, 1-16, 17-21 ;

ул. Чапаева, 1-22, 23-35 ;

ул. Абрикосовая, 1-18, 19-23 , 33, 39;

ул. Черниговская, 1-25;

пер. Красный, 1, 4-7, 7а, 8-14 ;

пер. Чехова, 2-6, 7-15 ;

пер. Рабочий, 1, 2-18 , 7-27 ;

пер. Леонова, 3, 8-18;

пер. Ванина, 1, 2, 3;

пер. Керченский, 1-6

Где отключат свет в Севастополе 14 июля 2026:

с 9.00 до 12.00

ул. Павла Корчагина, 19;

Омега 2-А;

ул. Павла Корчагина, кад.9229;

пр-т Античный, кад.978

с 9.00 до 17.00

город Инкерман

ул. Толбухина, 6,8,12,16,7

с 9.00 до 16.00

село Родниковое, скважины,3,4,5

с 10.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5;

ул. Розы Люксембург, 58-82;

ул. Перекопская, 7

село Родное

ул. Умерова, 2-10,1160,1366,1-А,3-7,739;

ул. Садовая, 50,952,1295

с 8.00 до 17.00

ООО «Эра Крым»

ТСН СТ «Черногорье».