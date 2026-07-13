Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 14 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.
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ул. Горная, 1-9 , 4-8 , 12, 15-21 ;
ул. 8 Марта, 1-55 , 2-56 ;
ул. Подполковника Рудя, 1-23 , 4-44 ;
ул. Подгорная, 1, 2-16 ;
пер. Подмаячный, 1а-3 ;
пер. Подгорный, 6-14 , 7-19 ;
ТСН «СТВОР»
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ул. Степная, 1-8, 10;
пер. Боевой,
пер 1 Боевой,
пер. 2 Боевой
ш. Симферопольское, 37-50;
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ул. Новая, 1-27;
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ул. Кооперативная, 1-39, 41-47 ;
ул. Рабочая, 1-29 , 4-34 ;
ул. Чехова, 2-15 2-12 , 7-15 ;
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ул. Шевченко, 3-8, 12-25, 27-33 ;
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