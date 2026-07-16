Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 16 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 16 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Бела Куна, 1-7 , 13, 13а;

ул. Кечкеметская, 184Б

ул. Бородина, 18а, 20, 28, 65, 75;

ул. В. Роик,

ул. К. Симонова,

ул. А. Домбровского;

АЗС «Инвалид»;

Автокомплекс «Крым-Стилл»

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Авиационная, 27-47 , 70-84 ;

ул. Загородная, 12-32 , 21-43 ;

ул. Металлистов, 33-35 ;

ул. Украинская, 1-35 , 2-28 ;

ул. Нижняя, 1-11 ;

пер. Поселковый, 10-16

Где отключат свет в Евпатории 16 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Гражданская, 1-36/48;

ул. Дальняя, 10, 12, 15, 18, 19, 31а;

ул. Заводская, 19-34/54;

ул. Короткая, 3-18;

ул. Проездная, 7, 9;

ул. Тучина, 52/27-118а;

ул. Шмидта, 1-12;

ул. Партизанская, 35-53/58;

пер. Партизанский, 3;

пер. Промежуточный, 4;

пер. Раздельный, 2-15а;

ул. Бартенева, 3, 5;

ул. Белинского, 1, 3, 3в, 6/2;

ул. Пионерская, 1а;

Сквер им. Ленина

ул. Горького, 7, 9, 13а;

ул. Горького/ул. Шевченко, торг. места, фонтан;

ул. Кирова, 49

Где отключат свет в Алуште 16 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Виноградная, 21, 13, ООО «К-телеком», АТП,

ООО «Альмаас», нежилые помещения

Где отключат свет в Ялте 16 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Алупка:

ул. Западная, 9, 9а, 9Б, 9г, 15е, 15ж, 19;

ул. Сурикова, 2, 4;

ул. Ульяновых, 6а, 10, 12, 14;

ул. Ленина, 29, 31в, 31у, 31к, 33, 33в, 35, 35Б, 60, 60а,

64в, 64с, 64д, 64ж, 64е;

спуск Южнобережный, 1, 3г, 6

Где отключат свет в Керчи 16 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

шоссе Героев Сталинграда, 8-12а ;

ул. Горная, 1-9 , 4-8 , 12, 15-21 ;

ул. 8 Марта, 1-55 , 2-56 ;

ул. Подполковника Рудя, 1-23 , 4-44 ;

ул. Подгорная, 1, 2-16 ;

пер. Подмаячный, 1а-3 ;

пер. Подгорный, 6-14 , 7-19 ;

ТСН «СТВОР»

Где отключат свет в Феодосии 16 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Богдановой, 21;

ул. Краснодарская, 1-9 , 2-26, 26а, 26Б;

ул. Володарского, 17;

ул. Западная, 3-25

Массив Степной, садовые товарищества:

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Где отключат свет в Севастополе 16 июля 2026:

с 7.00 до 24.00

ограничение режима потребления электрической мощности для юрлиц города.

с 8.00 до 17.00

ООО «Эра Крым»;

ТСН СТ «Черногорье».