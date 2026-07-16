Энергоснабжение остается главной проблемой для полуострова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утро четверга, 16 июля, началось в Крыму с сохраняющейся угрозы беспилотных атак, плановых отключений электричества и продолжающейся работы системы выдачи топлива по QR-кодам.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 16 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 16 июля 2026 года

Ночь на полуострове прошла под знаком воздушной опасности. В среду вечером и вплоть до утра в регионе действовал режим беспилотной опасности, работали системы ПВО. По данным Минобороны, за минувшие сутки над Крымом и другими регионами России было уничтожено 375 украинских БПЛА.

Отключение света в Крыму и Севастополе 16 июля 2026 года

Энергоснабжение остается главной проблемой.

- Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов Северного, Восточного и Западного энергорайонов, остается полностью обесточенной. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения, - сообщили в «Крымэнерго».

В Севастополе действуют веерные отключения по схеме «2 через 4» - два часа со светом и четыре часа без него. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, однако точные графики подачи электричества в текущей ситуации невозможны. В четверг запланированы ремонтные работы, которые затронут ряд улиц в селе Орлиное под Севастополем, из-за чего там может не быть электричества, по информации «Севастопольэнерго».

В Севастополе ввели графики подачи электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обстановка на Крымском мосту 16 июля 2026 года

В ночь на 16 июля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Ограничение действовало около пяти часов. К утру проезд был восстановлен, но на подъездах к мосту образовались очереди. Так, в 5:00 в пробке стояло 700 машин. К обеду все машины разъехались.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июля 2026 года

Ситуация с топливом остается сложной, но управляемой. В Севастополе продолжает действовать система выдачи бензина по QR-кодам. Поскольку многие не успели заправиться накануне из-за перебоев со светом, действие кодов на АИ-92 продлено и на 16 июля. Также в городе-герое разрешена заправка в канистры, но при предъявлении оригинала СТС. Лимит на АИ-92 повышен до 30 литров, а на четырех АЗС - до 40 литров.

В Севастополе продолжает действовать система выдачи бензина по QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму в среду свободная продажа бензина организована на 42 АЗС - в Феодосии, Евпатории, Саках, Ялте и Черноморском районе. Действует лимит 20 литров, заправка в канистры запрещена.

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