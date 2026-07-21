Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 22 июля 2026 будут в Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Евпатории 22 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Бартенева, 3-12/15/6;

ул. Братьев Буслаевых, 9-15, 18;

ул. Демышева, 18;

ул. Приморская, 2а-12 , 3;

ул. Революции, 58а, 60, 64/2, 61/4/8-75 ;

ул. Революции/ул. Пионерская, киоск

пр-т Победы, 40-46 , 56, 58, 68, торг. места;

ул. Полтавская, торговое место;

ул. 9 Мая

Где отключат свет в Ялте 22 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ореховая, 4, 6, 8;

ул. Ленинградская, 6, 8-11.

Где отключат свет в Керчи 22 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Голощапова, 7/7-19 , 8/9, 10/12, 14;

ул. Воинов Интернационалистов, 6-8 ;

ул. 1 Пятилетки, 60/4, 62/1;

ул. Генерала Петрова, 24, 62-66

ул. 12 Апреля, 25-53 , 34/14-50 ;

ул. 1 Пятилетки, 16, 19, 21;

ул. 2 Пятилетки, 18-21, 33, 35;

ул. Сурикова, 6, 8;

ул. Р. Люксембург, 19, 21;

ул. Спартака, 24;

ул. Отдельной Приморской Армии, 21;

ул. Суворова, 14-22 , 19, 21

ул. Генерала Петрова, 22, 24;

ул. Всесоюзная, 1, 5-9 , 10;

ул. Фестивальная, 6;

ул. Кирова, 163

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 22 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 88, 88а

пгт Щебетовка:

ул. Дружбы, 2;

ул. Береговая, 4, 6;

ул. Майская, 7, 8, 16;

ул. Подгорная, 2, 4;

ул. Полевая, 10;

ул. Центральная, 2;

пгт Курортное:

ул. Курортная;

ул. Сердоликовая, 3;

ул. Лучистая, 1, 1Б, 9, 11;

ул. Прибрежная, 1, 5, 7;

ул. Солнечная, 1а, 2-5, 7, 9;

ул. Черноморская, 1-5 , 29-32, 37, 38;

ул. Кара-Даг, 4-8 , 9-17 , 12;

ул. Пионерская, 1, 5-8, 16, 16в, 20;

ул. Науки, 3, 3а, 21;

ул. Объездная, 2, 3, 16, 18;

ул. Подгорная, 1, 1а, 1Б, 1г, 2, 4, 4а, 4з, 4н,4с, 6, 6а, 6л, 7, 10ч, 14, 19;

ул. Дружбы, 6;

пер. Морской, 3;

пер. Дачный, 1-6;

ООО «Завод марочных вин Коктебель»;

ООО «Крымское Приморье»;

ООО «Карвет М»

Где отключат свет в Севастополе 22 июля 2026:

с 9.00 до 14.00

Камышовое шоссе, 59;

СНТ «Сбытовик», 671;

СНТ «Водоканал-2», 1

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

поселок ГРЭС

ул. Ангарская, 2-А

СНТ «Медик-2А», 6-12,18-32,39,77/33,1-31,39;

СНТ «Ветеран», 4-8,16,22,56,1,9,11,17,27,53;

СНТ «Топливник», 14,18,32,34,144,146,79/27,3,5,11-15,29,33,43,145/1,28,44,6 0, 66, 72, 75, 78, 142, 79/59, 76/46, 15, 63, 69, 77, 91, 97;

СНТ «Лесная Поляна», 1;

СНТ «Цыганский тоннель», 26,56,70,1,7,39-43;

ул. Погорелова, 75/73,77/7,79/49,79/101,65;

СНТ «Межгорье-2», 8,14,16,26,30,36,38,33

с 9.00 до 16.00

село Поворотное

ул. Заря Свободы, 26,34-44,33-А-кв1,33-43;

ул. Лесная, 14,20,26,1,7,9,182;

ул. Валиева, 42;

село Поворотное, 48,41,72-76,84,25/4,33/1,65-73,77,79;

ул. Дубинина, 14,20;

пер Сиреневый, 2,72-84,23,65-89;

пр-д Цветочный, 1,3,9,13;

ЗАО «Софьи Перовской», 32,890,900,901;

ул. Бельбекская, 9

с 9.00 до 18.30

село Верхнесадовое

ул. Титова, 12/2,4-34,23-А,3,7-39;

ул. Фильченкова, 4-16;

ул. Паршина, 6-12,5-13.