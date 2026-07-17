В Евпатории новый мэр. Седьмым главой администрации, если вести отсчет с 2014 года, стал 37-летний Виталий Оганесян. Его предшественник Александр Юрьев продержался в кресле два года, но его подвело здоровье.
В пресс-службе курорта сообщили, что конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации города - Виталия Оганесяна и Дмитрия Булдынского.
На интерактивном голосовании, в котором высказали свое мнение около 600 жителей, большинство поддержали Оганесяна. И депутаты горсовета утвердили его кандидатуру. Рассказываем, кто такой Виталий Оганесян, и что известно о новом мэре Евпатории.
Виталий Оганесян - уроженец Евпатории. Он родился 8 августа 1988 года. В 2010-м окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Также у него есть диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Несколько лет он был сотрудником регионального МинЖКХ, а в апреле 2018 года стал замглавы администрации Ялты.
В 2026 Виталий Оганесян вернулся на малую родину: 18 июня его назначили замглавы администрации Евпатории, 25 июня он стал исполняющим обязанности главы, а 17 июля - полноправным мэром Евпатории.
Ожидается, что новый руководитель будет активно развивать курортный город и решать насущные проблемы его жителей. Ситуация сейчас непростая: возникают перебои с водой и светом. У нового мэра есть отличный шанс проявить все свои таланты в решении непростых задач.
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