Новый мэр Евпатории Виталий Оганесян уступает место в автобусе женщинам и старикам. Фото: Виталий Оганесян || Евпатория/МАХ

В Евпатории новый мэр. Седьмым главой администрации, если вести отсчет с 2014 года, стал 37-летний Виталий Оганесян. Его предшественник Александр Юрьев продержался в кресле два года, но его подвело здоровье.

Как выбирали нового мэра Евпатории

Виталия Оганесяна поддержали горожане и депутаты. Фото: Виталий Оганесян || Евпатория/МАХ

В пресс-службе курорта сообщили, что конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации города - Виталия Оганесяна и Дмитрия Булдынского.

На интерактивном голосовании, в котором высказали свое мнение около 600 жителей, большинство поддержали Оганесяна. И депутаты горсовета утвердили его кандидатуру. Рассказываем, кто такой Виталий Оганесян, и что известно о новом мэре Евпатории.

Биография нового руководителя Евпатории Виталия Оганесяна

Виталий Оганесян - новый мэр Евпатории. Фото: Виталий Оганесян || Евпатория/МАХ

Виталий Оганесян - уроженец Евпатории. Он родился 8 августа 1988 года. В 2010-м окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Также у него есть диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Несколько лет он был сотрудником регионального МинЖКХ, а в апреле 2018 года стал замглавы администрации Ялты.

В 2026 Виталий Оганесян вернулся на малую родину: 18 июня его назначили замглавы администрации Евпатории, 25 июня он стал исполняющим обязанности главы, а 17 июля - полноправным мэром Евпатории.

Что ждет Евпаторию с приходом нового мэра

У руководителя курорта много сложных задач. Фото: Виталий Оганесян || Евпатория/МАХ

Ожидается, что новый руководитель будет активно развивать курортный город и решать насущные проблемы его жителей. Ситуация сейчас непростая: возникают перебои с водой и светом. У нового мэра есть отличный шанс проявить все свои таланты в решении непростых задач.

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