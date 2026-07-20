Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 20 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонтных работах. График отключений может изменяться.
с 8.00 до 17.00
ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;
ул. Севастопольская, 202-206 , 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46;
ул. Кудряшова, 1-39
пер. Ключевой, 1-22
ул. Рухадзе, 15, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 24-48 , 25, 27/21, 31-55 ;
ул. Генерала Родионова, 4-54 , 13-27/21 , 72;
ул. Голубца, 8-40 , 9;
ул. Дацуна, 26-42 , 31-47 ;
ул. Хохлова, 14-26 , 55-81 ;
ул. Тюленина, 2-54 , 3-57 ;
ул. Симферопольская, 56;
ул. Громовой, 1-23 , 4-32 ;
ул. Шевцовой, 1-51 , 2/30-48 ;
ул. Народная, 69-71 ;
ул. Туркенича, 1-17 , 2, 12-30 .
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Победы, 46, 48, 48а, 50, 60, 70, 85а, 89, торговые места;
ул. Чапаева, 18а, 83, 85, 87, 89;
ул. Чапаева/пр-т Победы, камера фотофиксации;
ул. Чапаева/ул. 60-летия ВЛКСМ, светофор;
ул. Гражданская, 1-36/48;
ул. Дальняя, 10, 12, 15, 18, 19, 31а;
ул. Заводская, 19-34/54;
ул. Короткая, 3-18;
ул. Проездная, 7, 9;
ул. им. Тучина, 52/27-118а;
ул. Шмидта, 1-12;
ул. Партизанская, 35-53/58;
пер. Партизанский, 3;
пер. Промежуточный, 4;
пер. Раздельный, 2-15а
с 8.00 до 17.00.
ул. Перекопская, 4
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Ореховая, 4, 6, 8;
ул. Ленинградская, 6, 8-11.
с 8.00 до 17.00
ул. Голощапова, 7/7-19 , 8/9, 10/12, 14;
ул. Воинов Интернационалистов, 6-8 ;
ул. 1 Пятилетки, 60/4, 62/1;
ул. Генерала Петрова, 24, 62-66
ул. 12 Апреля, 25-53 , 34/14-50 ;
ул. 1 Пятилетки, 16, 19, 21;
ул. 2 Пятилетки, 18-21, 33, 35;
ул. Сурикова, 6, 8;
ул. Р. Люксембург, 19, 21;
ул. Спартака, 24;
ул. Отдельной Приморской Армии, 21;
ул. Суворова, 14-22 , 19, 21
ул. Генерала Петрова, 22, 24;
ул. Всесоюзная, 1, 5-9 , 10;
ул. Фестивальная, 6;
ул. Кирова, 163
поселок Аджимушкай
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Виноградная, 5-35 ;
ул. Судакская, 1а, 2-10 , 15;
пер. 5 Подгорный, 7;
пер. Северный, 1;
ул. Халтурина, 1-13, 15;
пер. Димитрова, 2, 6-16, 18-22 ;
ул. Ст. Разина, 1-9, 11-21 ;
ул. Октябрьская, 18, 26;
ул. Свободы, 1а, 1-7 , 7а;
пер. Пролетарский, 3;
пгт Щебетовка:
ул. Македонского, 20 (ООО «Гринлэнд»);
ГУП РК «Вода Крыма» (насосная станция №1,
катодная насосная станция в районе больницы);
ООО «Завод марочных вин Коктебель» (насосная станция)
ул. Первушина, 24 (средняя школа № 9)
с 6.00 до 24.00
Ограничение режима потребления электрической мощности для юрлиц.