Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 20 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонтных работах. График отключений может изменяться.

Где отключат свет в Симферополе 20 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202-206 , 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46;

ул. Кудряшова, 1-39

пер. Ключевой, 1-22

ул. Рухадзе, 15, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 24-48 , 25, 27/21, 31-55 ;

ул. Генерала Родионова, 4-54 , 13-27/21 , 72;

ул. Голубца, 8-40 , 9;

ул. Дацуна, 26-42 , 31-47 ;

ул. Хохлова, 14-26 , 55-81 ;

ул. Тюленина, 2-54 , 3-57 ;

ул. Симферопольская, 56;

ул. Громовой, 1-23 , 4-32 ;

ул. Шевцовой, 1-51 , 2/30-48 ;

ул. Народная, 69-71 ;

ул. Туркенича, 1-17 , 2, 12-30 .

Где отключат свет в Евпатории 20 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Победы, 46, 48, 48а, 50, 60, 70, 85а, 89, торговые места;

ул. Чапаева, 18а, 83, 85, 87, 89;

ул. Чапаева/пр-т Победы, камера фотофиксации;

ул. Чапаева/ул. 60-летия ВЛКСМ, светофор;

ул. Гражданская, 1-36/48;

ул. Дальняя, 10, 12, 15, 18, 19, 31а;

ул. Заводская, 19-34/54;

ул. Короткая, 3-18;

ул. Проездная, 7, 9;

ул. им. Тучина, 52/27-118а;

ул. Шмидта, 1-12;

ул. Партизанская, 35-53/58;

пер. Партизанский, 3;

пер. Промежуточный, 4;

пер. Раздельный, 2-15а

Где отключат свет в Алуште 20 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

ул. Перекопская, 4

Где отключат свет в Ялте 20 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ореховая, 4, 6, 8;

ул. Ленинградская, 6, 8-11.

Где отключат свет в Керчи 20 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Голощапова, 7/7-19 , 8/9, 10/12, 14;

ул. Воинов Интернационалистов, 6-8 ;

ул. 1 Пятилетки, 60/4, 62/1;

ул. Генерала Петрова, 24, 62-66

ул. 12 Апреля, 25-53 , 34/14-50 ;

ул. 1 Пятилетки, 16, 19, 21;

ул. 2 Пятилетки, 18-21, 33, 35;

ул. Сурикова, 6, 8;

ул. Р. Люксембург, 19, 21;

ул. Спартака, 24;

ул. Отдельной Приморской Армии, 21;

ул. Суворова, 14-22 , 19, 21

ул. Генерала Петрова, 22, 24;

ул. Всесоюзная, 1, 5-9 , 10;

ул. Фестивальная, 6;

ул. Кирова, 163

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 20 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Виноградная, 5-35 ;

ул. Судакская, 1а, 2-10 , 15;

пер. 5 Подгорный, 7;

пер. Северный, 1;

ул. Халтурина, 1-13, 15;

пер. Димитрова, 2, 6-16, 18-22 ;

ул. Ст. Разина, 1-9, 11-21 ;

ул. Октябрьская, 18, 26;

ул. Свободы, 1а, 1-7 , 7а;

пер. Пролетарский, 3;

пгт Щебетовка:

ул. Македонского, 20 (ООО «Гринлэнд»);

ГУП РК «Вода Крыма» (насосная станция №1,

катодная насосная станция в районе больницы);

ООО «Завод марочных вин Коктебель» (насосная станция)

ул. Первушина, 24 (средняя школа № 9)

Где отключат свет в Севастополе 20 июля 2026:

с 6.00 до 24.00

Ограничение режима потребления электрической мощности для юрлиц.