Некоторые районы Крыма остаются без света Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Этой ночью полуостров вновь подвергся атаке беспилотников, все еще сохраняются перебои с энергоснабжением и традиционные ограничения движения по мосту.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года

Ночь на 20 июля выдалась неспокойной. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, сбив два беспилотника в Балаклавском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь был перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотник над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и акваториями морей.

Отключение света в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года

В Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на подачу электроэнергии. В «Крымэнергоинформ» сообщили о частичном отсутствии электроснабжения в населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма.

Энергетики работают круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе действует график «3 через 3» - три часа со светом, три без него. Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, основная проблема - не дефицит мощности, а резкое увеличение нагрузки на сети после восстановления подачи электричества, когда жители одновременно включают мощные приборы. Жителей просят включать технику поочередно.

Во многих крымских городах также сохраняются временные отключения света.

Отключение воды в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года

Из-за ремонтных работ на сетях 20 июля несколько населенных пунктов в Крыму временно останутся без воды. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма». Так, до 13:00 подача воды приостановлена на улицах 60 лет СССР, 12А, 12, 13, 15, 16, 18, 19 и Юбилейной, №12, 16 в Алуште. В Симферополе до 17:00 без воды останется квартал Ешиль-Дагъ. До 22:00 без воды останутся жители ряда улиц Керчи, а также поселков Джанкой-Каменка и Аджимушкай. До полуночи водоснабжение будет ограничено в селе Верхние Орешники.

Обстановка на Крымском мосту 20 июля 2026 года

В ночь на 20 июля движение по Крымскому мосту перекрывали несколько раз. К утру проезд восстановлен, но в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояло около 200 машин. Однако к обеду количество автомобилей выросло почти до 400.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 195 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 245 транспортных средств. Время ожидания около часа, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Движение поездов в Крыму 20 июля 2026 года

Поезда «Таврия» до 27 июля включительно следуют только до станции «Керчь-Южная Новый парк». Дальнейшую перевозку пассажиров по Крыму осуществляют автобусы.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года

Ситуация с топливом остается напряженной. В Севастополе 20 июля бензин и дизельное топливо отпускают по QR-кодам с лимитом 20 литров. На четырех АЗС в Верхнесадовом, Орлином, «Таврида-1» и «Таврида-2» лимит увеличен до 40 литров. Временно разрешена заправка в канистры для обеспечения работы домашних генераторов. Для этого необходимо предъявить оригинал СТС, номер в котором должен совпадать с данными в QR-коде. Также три вида топлива можно купить свободно: ДТ NP (40 литров), АИ-100 (40 литров) и АИ-92 (полный бак + канистра 20 литров).

Бензин есть на многих АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму топливо продается в свободной продаже на разных АЗС. Актуальную информацию о наличии публикует Минтопэнерго республики.

Погода в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года

В понедельник в Крыму установилась сухая и теплая погода. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, ночью до +14…+19. Температура воды в Черном море - до +26 градусов.

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