Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Этой ночью полуостров вновь подвергся атаке беспилотников, все еще сохраняются перебои с энергоснабжением и традиционные ограничения движения по мосту.
Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 20 июля 2026 года.
Ночь на 20 июля выдалась неспокойной. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ, сбив два беспилотника в Балаклавском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь был перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотник над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и акваториями морей.
В Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на подачу электроэнергии. В «Крымэнергоинформ» сообщили о частичном отсутствии электроснабжения в населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Севастополе действует график «3 через 3» - три часа со светом, три без него. Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, основная проблема - не дефицит мощности, а резкое увеличение нагрузки на сети после восстановления подачи электричества, когда жители одновременно включают мощные приборы. Жителей просят включать технику поочередно.
Во многих крымских городах также сохраняются временные отключения света.
Из-за ремонтных работ на сетях 20 июля несколько населенных пунктов в Крыму временно останутся без воды. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма». Так, до 13:00 подача воды приостановлена на улицах 60 лет СССР, 12А, 12, 13, 15, 16, 18, 19 и Юбилейной, №12, 16 в Алуште. В Симферополе до 17:00 без воды останется квартал Ешиль-Дагъ. До 22:00 без воды останутся жители ряда улиц Керчи, а также поселков Джанкой-Каменка и Аджимушкай. До полуночи водоснабжение будет ограничено в селе Верхние Орешники.
В ночь на 20 июля движение по Крымскому мосту перекрывали несколько раз. К утру проезд восстановлен, но в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояло около 200 машин. Однако к обеду количество автомобилей выросло почти до 400.
- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 195 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 245 транспортных средств. Время ожидания около часа, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Поезда «Таврия» до 27 июля включительно следуют только до станции «Керчь-Южная Новый парк». Дальнейшую перевозку пассажиров по Крыму осуществляют автобусы.
Ситуация с топливом остается напряженной. В Севастополе 20 июля бензин и дизельное топливо отпускают по QR-кодам с лимитом 20 литров. На четырех АЗС в Верхнесадовом, Орлином, «Таврида-1» и «Таврида-2» лимит увеличен до 40 литров. Временно разрешена заправка в канистры для обеспечения работы домашних генераторов. Для этого необходимо предъявить оригинал СТС, номер в котором должен совпадать с данными в QR-коде. Также три вида топлива можно купить свободно: ДТ NP (40 литров), АИ-100 (40 литров) и АИ-92 (полный бак + канистра 20 литров).
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Крыму топливо продается в свободной продаже на разных АЗС. Актуальную информацию о наличии публикует Минтопэнерго республики.
В понедельник в Крыму установилась сухая и теплая погода. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, ночью до +14…+19. Температура воды в Черном море - до +26 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цены пока без изменения: ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля 2026