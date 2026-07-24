Часть Крыма утром в пятницу без света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, полуостров вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Продолжают действовать правила продажи топлива, а власти реализуют меры поддержки для пострадавших жителей.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 24 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 24 июля 2026 года

В ночь на 24 июля в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу: первый раз с 23:22 до 00:42, а второй - в 02:53. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе сил ПВО, которые отражали атаки беспилотников.

Над всей территорией Крыма действовал режим беспилотной опасности, работала система противовоздушной обороны. В Симферополе в ночное время был атакован складской комплекс Wildberries, что привело к масштабному пожару. Сотрудники сортировочного центра были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили 571 беспилотник над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отключение света в Крыму и Севастополе 24 июля 2026 года

Часть Крыма утром в пятницу без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом предупредили в «Крымэнерго».

- Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Часть населенных пунктов полуострова обесточена, - говорится в сообщении. Так, обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения.

- Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, - добавили в компании.

Плановые отключения электроэнергии 24 июля продолжаются в ряде городов, включая Симферополь, Евпаторию, Керчь, Феодосию и Севастополь в связи с ремонтными работами на сетях.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля 2026 года

24 июля в Крыму и Севастополе продолжает действовать смешанная система продажи топлива. В Севастополе основным способом остается отпуск по QR-кодам, однако есть и свободная продажа на некоторых АЗС.

Ситуация с бензином остается напряженной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свободная продажа в пятницу ведется на семи заправках сети «Атан» с 10:00. Там можно приобрести бензин Аи-95 Ultra и дизельное топливо ДТ Ultra, но с жестким лимитом в 20 литров на одну машину и запретом на заправку в канистры.

Продажа по QR-кодам доступна на всех остальных АЗС. Действует лимит в 20 литров. Но есть и важные послабления для жителей, у которых из-за перебоев со светом работают генераторы. Для них временно разрешена заправка в канистры (АИ-92, ДТ, ДТ NP). Однако, чтобы заправить канистру, необходимо предъявить оригинал СТС, и номер автомобиля в документе должен строго совпадать с данными в QR-коде. Можно распределить топливо между баком и канистрой в рамках 20-литрового лимита.

Увеличенные лимиты действуют на пяти АЗС - в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, «Таврида-1» и «Таврида-2», где по QR-коду можно получить до 40 литров . Дизельное топливо ДТ NP можно купить свободно (без QR-кода) до 40 литров.

Заправка пропан-бутаном производится только по QR-коду и только в исправные газовые баллоны с актуальным сроком поверки на двух АЗС - на Городском шоссе в Севастополе и в Верхнесадовом. Лимит составляет 40 литров. При этом заправка автомобилей пропан-бутаном в пятницу не производится.

В Крыму информацию о наличии топлива и адресах АЗС с свободной продажей публикует Минтопэнерго республики на специальной карте. Сохраняются те же принципы, что и в предыдущие дни.

Последствия непогоды в Крыму 24 июля

Специалисты продолжают устранять последствия сильных ливней, которые обрушились на Крым 22–23 июля. Главным происшествием стал сход селя на трассе Ялта – Севастополь в районе Симеиза, где грязевой поток заблокировал движение.

Специалисты устраняли последствия шторма. Фото: ГУ МЧС РК

Дорожные службы, а также аэромобильная группировка МЧС и ГКУ РК «Крым-спас» в усиленном режиме ведут работы по расчистке дороги и восстановлению движения.

Фото: ГУ МЧС РК

Также были зафиксированы подтопления в частных домах и в санатории «Симеиз».

Фото: ГУ МЧС РК

Обстановка на Крымском мосту 24 июля 2026 года

В пятницу в 11 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств. При этом со стороны Тамани пробок нет. Рано утром проезд был свободен, однако ближе к обеду количество авто увеличивается.

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