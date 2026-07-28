Киевский режим атаковал Крым и другие регионы: сбиты 356 беспилотников

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В ночь на вторник, 28 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 356 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов нейтрализовали над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.
Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, а также над Московским регионом.
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