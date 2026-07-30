Официальный статус объекта всемирного наследия Херсонес Таврический получил в 2013 году. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

ЮНЕСКО включило Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Решение принято по требованию Украины, заявившей, что памятнику якобы угрожают строительство и масштабные раскопки, которые видны со спутника.

В то же время директор музея-заповедника Елена Морозова сообщила в комментарии, которым располагает КП-Крым, что Центр всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2014 году перестал принимать от Херсонеса Таврического какую-либо документацию о состоянии памятника, а значит, не может объективно судить о его развитии.

- Когда в 2014 году музей попал к нам, он был в очень тяжелом состоянии. Сотрудники музея, партнеры и волонтеры вывезли более 1000 кубометров мусора, 380 самосвалов грунта и камней, убрали свыше 460 квадратных метров территории. Кварталы городища были приведены в соответствие с рекомендациями ЮНЕСКО, отреставрированы куртина 19 и башня XVI. Мы регулярно осуществляем уборку хоры и проводим все археологические изыскания в соответствии с требованиями ЮНЕСКО и федеральным законом РФ об объектах культурного наследия. От этой методики наши ученые не отступают ни на шаг, – рассказала директор музея-заповедника.

Раскопки в древнем Херсонесе в 2020-2023 годах стали беспрецедентными. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Кандидатом на включение в список ЮНЕСКО Херсонес стал в 1989 году, а в 2013 году официально получил этот статус. Однако, в 2024 году Министерство культуры Украины стало добиваться его включения в список объектов, находящихся под угрозой разрушения. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО лично приехать в Крым и ознакомиться с музеем. Накануне же на решение организации о новом статусе Херсонеса отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это его «свидетельством опасной тенденции к политизации сугубо экспертного органа ООН».

- Реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима. Уникальные памятники Крыма регулярно подвергаются террористическим атакам, опасности беспилотных ударов, – заявила Захарова.

Как рассказали в музее-заповеднике, некоторые обломки ракет и беспилотников, которые регулярно находят на территории Херсонеса Таврического, уже переданы в Музей обороны Севастополя для формирования фонда новейшей города.

Во время раскопок было найдено множество уникальных артефактов Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Старший научный сотрудник Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев, который лично участвовал в раскопках на территории Херсонеса Таврического, в свою очередь назвал манипуляцией попытки выставить застройку города бесконтрольной, а раскопки - угрозой культурному наследию.

- Профессиональные раскопки – это один из методов сохранения археологического наследия. Они априори не могут навредить, потому что являются способом получения научных знаний. Что касается строительства, то «коллеги» из ЮНЕСКО и Украины не учитывают тот факт, что любым хозяйственным работам предшествуют детальное археологическое изучение участков с проведением государственной историко-культурной экспертизы. Это касается не только Южного пригорода Херсонеса, но и всех районов города. Нельзя построить ни один дом, не получив согласования Севнаследия. Другой вопрос, что наши противники пытаются выставить, что застройка идет бессистемно, без контроля со стороны археологов, что здесь отсутствует система охраны памятников. Конечно это, ложь и манипуляция фактами, - рассказал КП-Крым Вахонеев.

Погребение представителей херсонесской знати. Фото: Виктор Вахонеев

Археологические раскопки в Херсонесе в 2020-2023 годах, по словам ученого, носили беспрецедентный характер. В Южном пригороде и хоре были сделаны тысячи находов, многие из которых стали уникальными и имели музейное значение. Среди них, напомним, и необычных погребальный комплекс II века н.э. в виде экседры.

Официальный статус объекта всемирного наследия Херсонес Таврический получил в 2013 году. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

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