Продолжает действовать временный лимит - не более 20 литров Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа, в Крыму и Севастополе сохраняется система свободной продажи топлива, введенная несколькими днями ранее. На автозаправочных станциях сетей «ТЭС» и «АТАН» доступны для покупки все виды горючего: бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и премиальные марки.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 6 августа 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 6 августа 2026

В Севастополе топливо в свободной продаже доступно на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС». Главное изменение последних дней - фиксация цены на самый массовый бензин. С 4 августа стоимость АИ-92 на заправках снижена и составляет не выше 100 рублей за литр. Это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки операторов топливного рынка.

Так, в курортный Судак завезли для свободной продажи населению три тысячи литров горючего марки АИ-92, сообщил глава администрации Кирилл Чебышев

В Феодосии в четверг также есть бензин и дизтопливо в свободной продаже.

Ситуация с бензином в Севастополе 6 августа 2026

Для предотвращения искусственного дефицита и обеспечения топливом максимального числа автомобилистов продолжает действовать временный лимит - не более 20 литров на одну машину. Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это необходимая мера до полного насыщения рынка.

Следующий шаг властей - к середине августа, после реализации федеральных решений, снизить и зафиксировать на уровне около 100 рублей стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива.

Однако многие водители жалуются, что не на всех АЗС доступно топливо по сниженной цене.

Напоминаем, что с 4 августа ужесточены правила провоза топлива через Крымский мост. Перевозить бензин и дизель разрешается только в специальных канистрах из металла или антистатического пластика объёмом не более 40 литров.

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