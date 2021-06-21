Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 июня: Выявлено еще 193 случаев заболевания

На борьбу с распостранением COVID-19 брошены все силы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма разместила информацию о том, что в настоящее время в регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 691 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 1978.

Всего за время пандемии специалистами Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сделано 46165 положительных тестов на коронавирус. Медики сумели вылечить 42280 заболевших, 1450 – не удалось спасти.

Статистика ковида в Крыму. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В городах и селах РК за сутки 20 июня выявили 193 новых случая коронавирусной инфекции. Причем 144 заболевших сами обратились за помощью к врачам, а 49 случаев специалисты выявили среди контактных с ковидными больными.

В общей сложности за минувшие сутки в Республике Крым на ковид обследовали 3089 мужчин и женщин.

Домой из больниц выписали 18 мужчин и женщин, но есть и 4 летальных исхода. Всего же за коронавирусную пандемии врачи избавили от коварной хвори 42 280 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за сутки зафиксировали 71 новый случай заболевания COVID-19. 11 мужчин и женщин покинули стены больницы, потому что выздоровели. Но не всех удалось спасти - умер один человек в возрасте 77 лет.

В общей сложности в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 711 человек. Врач вылечили 14 245 человек, 710 умерли.

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