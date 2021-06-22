Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 июня: 201 новый случай

Недавно COVID-19 дал о себе знать в «Артеке»: случаи заболевания ковидом в лагере зафиксировали с 17 по 19 июня. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

На лечении в Крыму находится 2 824 человека. Из них амбулаторное лечение проходят 790 человек, а в региональных стационарах пребывает 2 034 больных коронавирусом. За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму зарегистрировали 46 366 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

С выздоровлением из медучреждений региона за это же время выписали 42 318 человек (38 – за последние сутки), скончалось же 1 455 (5 – за истекшие сутки). Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За последние сутки всеми лабораториями на территории Крыма, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 200 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, выздоровевших за весь период – 42 318 человек.

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