В Крыму в два раза увеличилось количество и объем безналичных платежей в терминалах

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В этом году в Крым, конечно, приезжает намного больше туристов, чем в прошлом. Бронирование отелей на летние месяцы зашкаливает. Отдыхающие отмечают, что отдых на полуострове стал комфортнее и в финансовом плане. Если раньше нужно было обязательно иметь при себе наличку, то сейчас можно без проблем рассчитаться банковскими картами. Преимущества безналичных платежей оценили не только туристы, но и местные жители: ведь это удобно, быстро и безопасно. Особенно удобно расплачиваться за покупки бесконтактной банковской картой -пластик не нужно передавать в руки продавцам, достаточно просто приложить платежное средство к терминалу.

В крупнейшем крымском банке РНКБ отмечают, что объем безналичных платежей увеличился в два раза: если в июне 2020 года жители и гости Крыма рассчитывались в среднем на 280 миллионов рублей в день, то в первый месяц лета в этом году показатель вырос до 548 миллионов рублей. В среднем в терминалах в день совершается более 970 тысяч платежей. Это в 2,3 раза выше показателя в июне прошлого года, когда в Крыму совершали в среднем 415 платежей в день через терминалы.

Владельцы карт РНКБ и других банков тратили средства на покупку продуктов питания, одежду. Кроме того, по безналу рассчитывались в отелях, на заправках, в общественном транспорте и в заведениях общественного питания. Так, средний чек покупки в отелях, по данным банка, в первые две недели лета составил 7500 рублей. В туристической сфере в среднем тратили 2800 рублей, а в заведениях общепита – около 650 рублей.

- В мае и июне мы отмечаем увеличение спроса со стороны предпринимателей на установку платежных терминалов в торговых точках, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Например, в июне мы ежедневно подключаем более 220 новых терминалов, а всего за полтора месяца установили более 4200 устройств. Причем самый активный спрос наблюдается в курортных городах. Это значит, что представители бизнеса понимают важность безналичных расчетов для туристов.

ЦИФРЫ

За первые две недели июля в платежных терминалах РНКБ было совершено 13,6 миллионов операций на общую сумму 7,7 миллиарда рублей. Рекордное количество платежей в банке зафиксировали 11 июня – в целом совершалось по 795 транзакций в минуту. Около 92% платежей было совершено с помощью бесконтактного способа оплаты в одно касание.

КСТАТИ

Сейчас в РНКБ достаточно широкая сеть платежных терминалов. Она насчитывает более 37000 устройств. До конца нынешнего года банк планирует установить еще около 2000 терминалов.