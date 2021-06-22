Выплаты полагаются утратившим имущество. Фото: пресс-служба главы РК

В Крыму начали выплаты пострадавшим от «библейского потопа»в Керчи, Ялте, Ленинском, Советском и Кировском районах. Комиссии уже составили 755 актов по частичной или полной утрате имущества в домах, которые ушли под воду.

- Все управления социальной защиты во всех городах работают, - заверила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Комиссии составляют акты, разъясняют порядок выплат, и дальше граждане обращаются в управления соцзащиты с заявлением на выплаты по утере имущества. При полной утрате полагается по 100 тысяч на каждого члена семьи, т. е. если прописано четыре человека, то будет выплачено 400 тысяч рублей. Там, где не хватит этих сумм, будем работать индивидуально.

Для восстановления жилых домов решено использовать опыт Иркутской области, где пострадавшим от наводнения летом 2019 года выплати по 6 тысяч рублей на капитальный ремонт 1 квадратного метра жилья. Средства поступят из федерального резервного фонда.

Также из центрального бюджета придет помощь на возобновление предпринимательской деятельности. Как при наводнении в Иркутской области, для этого потребуется отдельный указ президента РФ, чтобы постановлением правительства выплатить компенсацию на приобретение основных средств для деятельности, выдать деньги на ремонт оборудования и помещений, или на уплату аренды за то время, пока бизнес не работал.

- Есть опыт у Фонда микрофинасирования под 1% годовых с отсрочкой платежа на год, - уточнила Кивико. - До конца недели определим суммы на микрокредитование пострадавшего бизнеса.

В Ялте для предварительной оценки ущерба, причиненного предпринимателям, городская администрация собирает всю информацию с фотографиями уничтоженного имущества и помещений, а также приоритетных форм поддержки — субсидии, компенсации, беспроцентные займы. Все данные принимают по электронной почте sup.bus@yalta.rk.gov.ru.

- При приеме заявлений мы уже столкнулись с «узкими местами», - уточнила вице-премьер Елена Романовская. - Поступают заявления от граждан, у которых три квартиры и все затопило. Законодательно компенсацию можно выплатить только по одному адресу. Получили четыре заявления от граждан, которые не были зарегистрированы в пострадавшем жилье — теперь факт их проживания будет установлен по решению суда со свидетельских показаний соседей.

Нет решения по выплате компенсации за утраченный автомобиль. В российском законодательстве такая норма не предусмотрена, поскольку страховать свой транспорт от непогоды право его владельца. Тем не менее, за республиканский счет проводится экспертная оценка причиненного ущерба, и только в Керчи поступило 577 заявок. Уже обследовано более 500 автомобилей.

Напомним, постановлением Совмина Крыма на компенсацию ущера и помощь пострадавшим от потопа направлено 161,2 миллиона рублей. Из них почти половина средств поступила в Керчь, где больше всего пострадал жилой сектор. На каждого члена семьи первичная помощь составит 10 тысяч рублей, при частичной утрате имущества — 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч рублей.

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