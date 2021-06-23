В Керчи и Ялте сотни волонтеров устраняют последствия стихии

Каждый день на места подтоплений выезжают представители волонтерских движений и молодые активисты. Фото: правительство РК.

Больше 200 молодых крымчан добровольно помогают местным жителям устранять последствия наводнения, которое произошло на полуострове 17-18 июня.

В 2021 году в Крыму на регулярной основе работают добровольческие организации различной направленности. Фото: правительство РК.

Волонтерские штабы начали работу 18 июня. К настоящему моменту около 580 добровольцев помогли более чем 293 семьям: они наводят порядок на улицах города, убирают социально-значимые объекты, приводят в надлежащее состояние жилые дома и развозят продукты.

В Керчь и Ялту ежедневно отправляются автобусы из Симферополя с людьми, которые готовы прийти пострадавшим на помощь. Только сегодня, 23 июня, больше 200 добровольцев трудится в курортной столице Крыма.

Добровольческие организации работают по таким направлениям: спорт, патриотическое воспитание, событийное волонтерство, добровольчество в сфере культуры и ликвидации ЧС. Фото: правительство РК.

- За все время поступило более 7 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, одежда, бытовая химия, медикаменты, - отметил начальник отдела медиа-проектов АНО «Дом Молодежи» Максим Покатаев.

Волонтеры со всего Крыма помогают восстанавливать улицы и дома в Керчи и Ялте. Фото: правительство РК.

К добровольцам также присоединятся сотрудники Госкомитета молодежной политики РК и руководители администраций нескольких муниципалитетов, в том числе глава администрации Щелкино Владимир Загребельский.

Каждый день на места подтоплений выезжают представители волонтерских движений и молодые активисты. Фото: правительство РК.

Чрезвычайная ситуация сплотила все молодежные организации. Каждый нашел для себя полезное дело в штабе, а сделать успели немало. Тем не менее, останавливаться помощники не намерены. Впереди предстоит много работы, поэтому в своих рядах они рады каждому.

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