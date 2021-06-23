Кронавирус в Крыму, последние новости на 23 июня: Выявлено еще 210 случаев заболевания

В Крыму рост забоелваемости коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 82 человека. Еще 824 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 46 тысяч 576 случаев COVID-19. Справились с болезнью 42 тысячи 443 человека. Умерли 1 тысяча 462 пациента.

Данные Минздраа РК по забоелваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 210 новых случаев коронавируса. В том числе 154 случая при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 126 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 109 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 125 пациентов. Умерли 7. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3228 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 60 пациентов, умерли 2.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 15 тысяч 868 инфицированных. Выздоровели 14 тысяч 354 человека, 714 умерли. Под наблюдением находится 380 контактировавших с заболевшими.

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