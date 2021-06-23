Стало плохо на улице: В Крыму женщина умерла на пороге станции скорой помощи

Публикация появилась в социальных сетях во вторник 22 июня Фото: Александра Тимощенко

Крым облетела трагичная новость: жительница Джанкойского района скончалась прямо на пороге подстанции скорой помощи в поселке Азовское. Врачи не успели ей помочь.

В социальных сетях сообщалось, что жительница села Майское, что под Джанкоем, рано утром во вторник почувствовала недомогание, поэтому и вызвала «скорую». Только вот медики не спешили к ней на помощь и вместо обещанных десяти минут женщина прождала четыре часа, а после своим ходом добралась до подстанции. Но свободных врачей на месте не оказалось, и крымчанка скончалась у порога учреждения.

Как сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, сейчас проводится служебная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

У себя в Facebook он отметил, что по информации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, 22 июня в 08.20 на подстанцию в поселке действительно поступал вызов от прохожих. Местные жители пытались вызвать бригаду из-за того, что женщине стало плохо на улице. Но на момент обращения дежурная бригада находилась на экстренном вызове в селе Стефановка.

- Диспетчер обратилась в ближайшее медицинское учреждение - Азовскую врачебную амбулаторию для оказания экстренной медицинской помощи больной. В 08:30 прохожие самостоятельно на личном транспорте привезли больную на подстанцию, сотрудники которой незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В 09:02 констатирована биологическая смерть, - заключил министр.

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