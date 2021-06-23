Вперед в прошлое: Коронавирусная статистика в Крыму возвращается к зимним показателям

Коллективного иммунитета нет, туристов принимают без тестов Фото: Архив "КП"

Темпы распространения коронавируса в Крыму вышли за среднероссийские - за неделю плюс 38,6%. Статистика ежедневных заражений приближается к показателям зимы, когда в регионе выявляли несколько сотен заболевших в день. И если раньше пальма первенства была у Симферополя, то теперь в безусловные лидеры вырвалась Ялта.

ПО КОЙКАМ

Под «красную зону» в больницах вынуждены переводить отделения, только вернувшиеся к оказанию плановой помощи. Опять под карантин попала городская больница Армянска, госпиталь ветеранов войны в Симферополе, один из блоков клинической больницы №7 Симферополя. За неделю под ковидных больных отвели 541 койку, и количество нуждающихся в госпитализации растет.

- За неделю 534 человека госпитализировали, это на 85% выше уровня позапрошлой недели, - говорит министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Но я прошу не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью. Буквально вчера мы госпитализировали из дома пациента в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 60 сразу в отделение реанимации. Молодому человеку всего 26 лет. При этом, на протяжении 7 дней парень лечился самостоятельно и не обращался за медицинской помощью.

Ежедневно в стационары поступает по 100-120 пациентов. «Скорая» получает до 2 тысяч вызовов в сутки, как было в феврале. Тогда в регионы перебрасывали дополнительные бригады медиков, чтобы сократить время оказания помощи. Казалось, что с началом прививочной кампании необходимость в этом отпадет. Но пока коллективная иммунизация только на половине пути.

- План по вакцинации в регионе выполнен на 31%, - уточняет глава Минздрава. - В регион поступило 319 тысячи 762 дозы вакцины, 85% использовано. Незначительно снизилось количество лиц, не пришедших на второй этап. Поэтому призываю граждан еще раз - привившиеся первым компонентом не забывайте приходить на пункты вакцинации за вторым компонентом.

Самые сознательные в Крыму - это граждане в возрасте 60 лет и старше. Они составляют почти половину от всех привитых в регионе - 132 из 279 тысяч. Сейчас в приоритете сотрудники туристической сферы, общепита и транспорта, которым рекомендовано пройти иммунизацию при отсутствии медицинских противопоказаний. Всего в регионе работают 120 прививочных кабинетов, 57 выездных бригад, 11 мобильных пунктов вакцинации.

КОВИД И ЗАГАР

Коронавирусная обстановка на курортах Крыма далека от стабильной. Хоть Роспотребнадзор и называет ситуацию контролируемой, но фиксирует почти каждый второй случай на туристических территориях.

- На текущей неделе зарегистрирован рост коронавирусной инфекции в 7 регионах республики - Ялта, Алушта, Симферополь, Судак, Бахчисарайски, Советский, Симферопольский районы, - подчеркивает замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Эпидемическая ситуация на курортах контролируемая, несмотря на увеличение туристического потока, за исключением города Ялта, где за последние три недели увеличение прироста составило 14%. В общей структуре заболеваемости коронавирусом на курортные города в апреле приходилось 35% случаев, в мае - 33%, в июне - 45%. Весной лидирующие позиции занимали Ялта, Алушта и Евпатория, летом - Ялта и Бахчисарайский район.

Проведенная накануне проверка объектов торговли и общепита в Ялте показала, что там забыли о соблюдении противоэпидемических норм. С 22 июня под запрет на курорте попали все концертные залы, клубы, дискотеки, кальянные и караоке-бары. Ресторанам разрешили работать только до 23 часов и на одноразовой посуде, поскольку к угрозе ЧС по коронавирусу добавилась ЧС из-за «библейского потопа». В море после сошедших грязевых потоков купаться запрещено.

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