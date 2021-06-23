Волонтеры партии «Новые люди» помогают жителям Ялты и Керчи пережить последствия наводнения

Требуются также добровольцы для расчистки завалов

В Крыму 17 и 18 июня произошло одно из самых сильных наводнений за последние сто лет. Циклон обрушился на полуостров, за сутки выпало от двух до трех месячных норм осадков. Реки вышли из берегов, затапливая целые районы. Сотни людей вынуждены были покинуть свои дома, остались без электричества и питьевой воды.

Конечно, человек не в силах противостоять стихии, но он может приютить соседа, поделиться с близким продуктами, помочь очистить свою улицу. А объединившись, люди способны на многое, крымчане в очередной раз это доказали. Подключились к помощи пострадавшим и активисты партии «Новые люди».

- Во всех офисах и представительствах партии в Крыму с утра 17 июня начали работать пункты сбора гуманитарной помощи. Люди откликнулись сразу, стали приносить одежду, постельное белье, посуду, предметы первой необходимости. Всё собранное было рассортировано и отправлено в пострадавшие районы, - рассказала глава Крымского отделения партии Анна Трофименко.

КЕРЧЬ ПОД ВОДОЙ

В Керчи вышла из берегов река Мелек-Чесме, и центр города погрузился под воду. Автомобили затопило до самой крыши. Жители первых этажей и частных домов проснулись буквально в воде. А по улицам можно было передвигаться только вплавь или на лодке. В одночасье город остался без электричества, воды и мобильной связи. Пострадали и несколько сел Ленинского района.

- В первые же часы удара стихии мы начали обходить дома, узнавать кому и где нужна помощь. На следующий день раздавали воду. Спасибо коллегам из других городов – оперативно сработали. И отдельные слова благодарности жителям Керчи, которые помогли с раздачей воды нуждающимся, - рассказал лидер Керченского отделения «Новых людей» Максим Терещенко.

К воскресенью, 20 июня, в городе частично восстановили электроснабжение, спасатели и коммунальщики продолжают расчищать дороги и откачивать воду из подвалов, официально зарегистрированы 100 пострадавших, из них 24 ребенка, 3 инвалида и 1 беременная женщина.

Вода постепенно уходит, оставляя на улицах толстый слой грязи. Ходить по ней сложно – можно поскользнуться и упасть. Активисты партии помогают пожилым керчанам передвигаться по городу.

- Поступает много обращений от родственников пострадавших. Люди живут за 5 тысяч километров от Крыма и не могут экстренно приехать. Просят помочь пожилым родителям и родственникам. Берём лопаты, воду и идем расчищать улицы. Очень нужны рабочие руки, - добавил Терещенко.

ДОЖДЕВЫЕ РЕКИ В ЯЛТЕ

Днем позже продолжительный ливень обрушился на юго-восточный Крым. Больше всего пострадала Ялта. Две небольшие речки, спускающиеся в город с гор, вышли из берегов. Мощные потоки воды с камнями, глиной и сломанными ветками устремились к морю, сметая все на своем пути. Машины, ларьки, мосты и заборы не выдерживали напора стихии. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб молодой мужчина, еще одна жительница числится пропавшей без вести, более 40 человек получили травмы.

По последним данным подтоплен 101 дом, а в поселках Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, на ул. Курчатова, Бахчисарайском шоссе, трассе Гончарное - Ялта, в Гурзуфе и Кореизе сошли селевые потоки.

Очистные сооружения не справились с нагрузкой и были отключены, сотни людей остались без питьевой воды. К помощи, наряду с МЧС, росгвардейцами и военными подключились общественники.

- Стоимость питьевой воды на побережье возросла до 200 рублей за 5 литров. Поэтому уже 17 июня мы отправили фуру – более 3 тысяч литров бутилированной воды – в Керчь и Ялту, воду раздавали нуждающимся бесплатно – отметила Анна Трофименко.

Местное отделение партии также объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Большой Ялте и Судаке.

- Мы сотрудничаем с администрацией Ялты, узнаем адреса пострадавших. Многие лишились жилья, людям необходима одежда, предметы личной гигиены, продукты. Наши активисты оказывают любую помощь, которая требуется в каждом конкретном случае. Но, если честно, рук не хватает, - рассказал Саплев.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В офисах партии «Новые люди» по всему Крыму продолжается сбор гуманитарной помощи. Нужны продукты длительного хранения, детское питание, постельное белье и средства гигиены.

- Требуются также добровольцы для расчистки завалов. Если вы готовы принять участие в ликвидации последствий стихии, обращайтесь в ближайший офис партии, - добавила Анна Трофименко.

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