Пять тысяч за справку: Кто и как зарабатывает на автомобилистах Крыма после потопа

Во время наводнения в Керчи пострадало много авто. Фото: Наталья Шило.

Социальные сети буквально кипят от негодования автовладельцев. Наводнение в результате стихии, бушевавшей в Крыму на минувшей неделе, спровоцировало ажиотажный спрос на услуги эвакуаторов, такси и автомобильных химчисток. А те в свою очередь, почувствовав запах прибыли, заметно подняли цены.

- Хочу обратиться ко всем автохимчисткам! Вы совсем оборзели? У людей беда, а вы ломите цены 15-30 тысяч за несчастный салон? Мне объяснили, что, мол, мастер только два дня будет разбирать салон! Что? Я за час снял сидения, чехлы, и всякую мелочь! У людей беда, и денег лишних тоже нет, а вы заработать пытаетесь!, - пишут возмущенные пользователи.

Чтобы отбуксировать утонувший автомобиль на СТО с автовладельцев в Керчи берут в среднем по 2,5 тысячи рублей. Это стоимость часа работы эвакуатора. Плюс почти месячная зарплата, чтобы полностью разобрать и просушить салон, возмущаются горожане. Некоторые керчане везут пострадавшие машины в Анапу. Телефонами автосалонов обмениваются в интернете.

- Отправил машину в Анапу, на их эвакуаторе. В два раза дешевле все услуги. Даже с учетом услуг эвакуатора дешевле, - делится информацией Сергей Рысов.

Как рассказали «Комсомолке» в одном из анапских автосервисов, сейчас у них в работе действительно находится несколько машин из Керчи, пострадавших от наводнения. Работы много, ждать неделю. Но и цены тоже немного «подросли».

- Стоить будет где-то 50-70 тысяч, смотря какая машина. Если наш эвакуатор, то от Керчи до Анапы ребята берут 6 тысяч, - рассказали в автосервисе.

За эти деньги машину разбирают «до костей»: панель, руль, сидения, обивка, двери - все снимается до металла. Далее полная чистка, сушка и обработка контактов. Кто не готов выложить большую сумму - просушивают авто самостоятельно.

- Я сам свою сушил, не потому что денег нет, а просто руки не из ж.. растут, - похвалился Андрей Дудка.

Заглохшие от воды машины автомобилисты оставили посреди дороги. Фото: Юлия МАРКИНА

Отдельной статьей расходов у автовладельцев сейчас стоит получение справки об опасных метеорологических условиях, повлекших страховой случай. Ее выдает крымский Гидрометцентр. Но отнюдь не бесплатно. Стоимость документа, необходимого для получения страховки, почти 5 тысяч рублей. Это официальные расценки «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- У нас в этом году даже не увеличивались расценки на индекс инфляции. Москва не дала добро, - рассказали в Крымгидромете.

Раньше получением справок занимались страховые компании, они сами делали запрос и оформляли нужные бумаги.

С учетом 20%-ой скидки для физлиц, стоимость справки от Гидрометцентра обойдется владельцу утонувшего авто в 4867 рублей. Для юридических лиц - чуть более 6 тысяч рублей.

Подорожала в городе и стоимость такси. С учетом повышенного спроса и большого количества поврежденных автомобилей, в вечернее время «посадка» стоит уже не 80 рублей, а 95-ть, сообщили в одной из служб такси. Неожиданными и шокирующими были цены в день наводнения

- У родственников затопило дом, все едем помогать, выносить вещи и черпать воду. Вызвала такси, ехать от Ворошилова до Чернышевского. Предупредила оператора, что меня нужно довезти только до штаба МЧС, дальше по воде я пойду сама. Выхожу, мне водитель сообщает, что у вас двойной тариф, ехать будете? Я поеду, но люди, в городе беда! Как можно поднимать цены в два раза! Стыдно, в праздники двойной тариф и в наводнение тоже! - возмутилась керчанка.

Диспетчеры служб такси пояснили: ехать в таких условиях пассажиров никто не заставляет, а вот водитель рискует потерять или повредить машину. Сами таксисты в день наводнения хвастались хорошими заработками.

- Когда твой ребенок застрял на Комарова в ловушке, стоит в воде два часа, а ты не можешь дождаться машину… И никакой тариф не помог. Пока не вышла и не поймала машину на дороге.. Наивная, думала, что человек по доброте остановился помочь. Нет. Таксист. И знаете, чем он хвастался? Что целое утро гоняет из одного двора в другой и по 200 рублей косит. Мне, конечно, было в ту минуту наплевать, я бы за любые деньги поехала. Так что да, кому война, кому мать родна, - отмечает Елена Ануфриева.

Ликвидация последствий стихии в Керчи продолжается: еще откачивают воду из подвалов, просушивают мебель и считают убытки. В городе начата выплата компенсаций пострадавшим.

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