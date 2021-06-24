Компания «РСК» направила технику для расчистки улиц Керчи и Ялты

Так выглядит сегодня площадка у морпорта в Ялте. Фото: РСК

Ялта и Керчь разбирают завалы после потопа, прозванного за обилие выпавших осадков «библейским». К понедельнику основная часть работ по расчистке общественных территорий должна быть закончена, для чего глава Крыма Сергей Аксенов поручил привлечь технику подрядных организаций, занимающихся строительством объектов по региональной и федеральным программам.

Техника работает на улице им. Рузвельта. Фото: РСК

- Мы пригнали технику в Ялту из Евпатории, где сейчас выполняем ремонт дорог, - рассказал КП-Крым мастер строительно-монтажных работ ООО «РСК-Юг» Юрий Адамов. - Работают наши погрузчики, самосвалы, бульдозеры. По возможности, все техникой вычищаем, что не удается - вручную дочищают волонтеры и военные. Весь мусор и грязь грузим на самосвалы и вывозим.

Масштабная расчистка Ялты идет снизу вверх. Сейчас работы идут на улицах им. Рузвельта и им. Кривошты. После их выполнения техника и люди передвигаются на следующие. Список пострадавших от наводнения улиц очень большой.

Центр Ялты предстоит вычистить и вымыть. Фото: РСК

- Я с таким еще не сталкивался, - признается представитель «РСК». - Масштаб разрушений огромный. В завалах чего только не встретишь, даже диваны у людей из домов вымыло потоком. Заходишь в магазин, а там вместо полок - свалка битого стекла и упаковки. Урон городу нанесен серьезный. Говорили, что в Крыму проблемы с водой, а тут такой потоп.

Город предоставил жилье и питание тем, кто задействован в расчистке после потопа. Строители готовы помогать Ялте прийти в себя после стихии, и уверяют, что на сроки окончания дорожного ремонта в других городах это не повлияет.

В Керчи компания «РСК» ремонтирует несколько улиц, в том числе — им. Жени Дудник возле городской больницы, где глубина потока достигала нескольких метров.

- Мы должны были отремонтировать улицу рядом с городской больницей, которая ведет к медицинскому колледжу, - пояснил руководитель проекта «РСК» в Керчи Сергей Миленин. - Уложили щебеночное основание, установили бортовой камень, уже готовились к укладке асфальта. Всю эту площадку затопило вместе с больницей. Вода ушла только вчера.

В Керчи больше всего пострадала территория рядом с горбольницей. Фото: РСК

Разбором мусорных завалов занимаются вручную и с применением техники. В Керчи нет такого перепада высот, как в Ялте, и вода не набрала скорость. Но она принесла много ила и глины, забив ливнестоки и осаждаясь на дорожках и тротуарах. Вместе с волонтерами и военнослужащими строители расчищают всю больничную территорию и площадку колледжа.

Городская ливневая каналзация не справилась с потоком. Фото: РСК

Все, что принесла вода, нужно убирать вместе со щебнем. В основание дороги он не годиться, - подчеркивает Миленин. - Надеюсь, что день-два и работы будут закончены. Планировали сдать объект к концу этой недели. Будем наедятся, что к 1 июля успеем, если что-то другое не всплывет.

Прежде чем отремонтировать дорогу, ее придется откопать. Фото: РСК

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1 миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. До сих пор в Ялте водоснабжение полностью не восстановлено, купание в море запрещено.

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