В Ялте начали прививать торговый персонал от гепатита и дизентерии

Море у ялтинского берега до сих пор не очистилось после грязевых селей. Фото: Янина Павленко/facebook

В Ялте начали прививать работников общепита и торговли от гепатита А и дизентерии. Чтобы избежать вспышки инфекционных заболеваний, все рестораны и кафе обязали перейти на одноразовую посуду, а готовить исключительно на бутилированной воде.

- В таком случае мы будем знать, что очаги заражения в этих учреждениях у нас купированы, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Решен вопрос по поставке вакцины и бактериофага. Созданы прививочные бригады, но нужна организация сотрудников, работающих в этой сфере.

Качество водопроводной воды в регионе не отвечает стандартам по мутности. Причем показатели превышают допустимые даже не в сети, а в накопительных резервуарах. Превышения составляют от 1,5 до 3,5 ПДК.

- Общепит должен перейти на одноразовую посуду в этих условиях, иначе мы будем иметь всплеск инфекционных заболеваний, - указала Пеньковская.

Кроме того, не только помещения и социальные объекты, но и все расчищенные от ила и мусора улицы подлежат дезинфекции. Для проведения этой работы главный санврач Крыма предложила привлечь силы Минобороны и МЧС, чтобы ускорить дезобработку всех территорий и не допустить ухудшения санитарной обстановки.

Сегодня в водопроводную сеть в центральной части Ялты для промывки запустят 40% раствор хлора. Такую воду ни в коем случае нельзя применять в пищу, умываться, принимать душ. Она пригодна только для слива в уборных.

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