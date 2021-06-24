Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 июня: плюс 221 заболевший

С начала пандемии в Крыму выявили 46797 пациентов с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 804 человека, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2140 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 46797 пациентов с коронавирусом, выписали с выздоровлением 24 633 человека, из них 190 – за последние сутки.

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Фото: данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 23 июня зарегистрировали 221 случай коронавируса. Из общего числа заболевших 116 самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 100 человек ранее контактировали с заболевшими, пять – завезли инфекцию из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5266 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы правительства Севастополя, на 24 июня в городе зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом, 57 человек выписали после выздоровления. Скончались три человека в возрасте от 54 до 65 лет.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 15 958 человек, выздоровели 14 411 человек.

Под наблюдением находится 391 человек – люди, которые контактировали с заболевшими, у них не подтвержден диагноз «коронавирус».

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