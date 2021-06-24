Крымчане получили 10 миллиардов рублей на покупку жилья по льготной ипотечной программе «Господдержка 2020»

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В Крыму, как и по всей России, продолжает действовать льготная ипотечная программа «Господдержка 2020» со ставкой 6,5% годовых. С момента ее запуска (весна 2020 года) крупнейший крымский банк РНКБ выдал более 3700 льготных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей.

Только с начала текущего года банк предоставил клиентам более тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 3,6 миллиарда рублей. Заемщики, которые пользуются условиями госпрограммы (более 75% от общего числа выдач ипотеки на жилье в новостройках), чаще всего покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Симферополе, Севастополе и на Южном берегу Крыма. В банке также отметили, что средняя сумма кредита по программе «Господдержка 2020» составляет 2,9 миллиона рублей.

- Сегодня ипотечный портфель банка составляет более 40 миллиардов рублей, и благодаря большому спросу на льготные ипотечные программы мы рассчитываем, что в краткосрочной перспективе портфель превысит 45 миллиардов рублей, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин.

Кстати, около 30% заявок на получение ипотеки по льготным условиям клиенты подают дистанционно. Это можно сделать на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7», не посещая офис финучреждения. Больше 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются полностью в электронном виде.

КСТАТИ

В банке напомнили, что с августа прошлого года клиенты, оформившие льготный кредит под 6,5% годовых могут получить минус 1% к ставке, если покупают объекты в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Также можно получить до минус 2% годовых к ставке на два года от застройщика.

ЦИФРЫ

С начала 2021 года в РНКБ было выдано 4100 кредитов на сумму 12 миллиардов рублей в рамках всех действующих ипотечных программ. Клиенты приобретали жилье и в новостройках, и на вторичном рынке. Эти показатели, отметили в банке, превышают прошлогодние в 2,3 раза.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что программа «Господдержка 2020» была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Оформить ипотеку по льготной ставке 6,5% можно до 1 июля 2021 года. Однако предполагается, что госпрограмму могут продлить. Владимир Путин предложил оставить льготные условия кредитования для покупки жилья во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку в размере 7%.

Клиенты банка могут купить жилье у юридических лиц-застройщиков (за исключением инвестиционных фондов и их управляющих компаний) жилые помещения на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве, или готовое жилье в новостройке по договорам купли-продажи. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте банка.