Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 июня: 247 новых случаев за сутки

Потепление в Крыму может спровоцировать новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.
Сейчас в Крыму на амбулаторном лечении находятся 886 человек, которые заразились коронавирусрм. Из них стационарно в больницах пребывает 2209 пациентов. С начала эпидемии в Крыму зафиксировали 47 276 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписались 42 932 человека, сообщили в Минздраве Крыма.
Данные Министерства здравоохранения Крыма.
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В Крыму за сутки зарегистрировали 247 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из общего количества заболевших 178 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – завозные из-за рубежа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, вчера на COVID-19 протестировали 5 596 человек.
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