Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 июня: 258 новых случаев за сутки

На амбулаторном лечении находятся более тысячи человек

В настоящее время в Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1051 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2206.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю всего выявлено 47534 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 43029.

Фото: Минздрав Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 258 человек.

- Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы,- рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера на коронавирус в республике протестировали свыше 5 тысяч человек. За сутки выздоровели 97 человек, а всего с начала пандемии — более 43 тысяч.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50