Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 июня: 276 новых случаев за сутки

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 47810 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении с диагнозом коронавируса находятся 1227 человек, а на стационарном - 2247.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 47810 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 43056.

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Данные РК

За последние сутки в Крыму снова фиксируют рекордную отметку по заболеваемости коронавирусом - 276 заболевших, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы, - отметил Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3601 человек. За сутки количество выздоровевших составило 27 человек, а с начала пандемии – 43056 человек.

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В Севастополе за последние сутки зарегистрировали 111 случаев заболевания коронавирусом.

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