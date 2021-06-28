Крупнейший крымский банк выдал первые 100 миллионов рублей кредитов для самозанятых

Фото: Архив "КП"

Самозанятые крымчане активно пользуются возможностью оформления кредитов. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, самозанятые клиенты оформи займы на общую сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Из них 75 миллионов плательщики налога на профессиональный доход (НПД) получили в рамках ипотечных кредитов, а 25 миллионов – как кредиты наличными.

Выдача кредитов для самозанятых в РНКБ, напомним, началась в мае 2021 года. У таких клиентов появилась возможность взять займы наравне с трудоустроенными гражданами, то есть самозанятые даже могут оформить льготные кредиты. Ранее же перечень кредитных продуктов был для них ограничен.

Теперь же клиенты, которые официально зарегистрированы как самозанятые, могут получить до 2 миллионов рублей в качестве кредита наличными по ставке от 9,9%; оформит банковскую кредитную карту с льготным периодом до 55 дней. Обслуживание и выпуск карты бесплатны, на ней доступен лимит до 300 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут взять автокредит с первоначальным взносом от 15% на срок до 7 лет. Ставка – от 8% годовых.

Кредит на потребительские цели плательщики НПД могут взять под залог недвижимого имущества на срок до 25 лет по ставке от 12,49%. Доступно для самозанятых и рефинансирование потребительских кредитов – до 3 миллионов рублей на срок до 7 лет по ставке от 9,9%.

Если клиенты захотят приобрести жилье по ипотеке, в РНКБ для них доступны все действующие программы на покупку недвижимости – выбирать квартиры можно и на первичном, и на вторичном рынке. Первоначальный взнос – от 10%, ставка – от 5,5% (если клиент воспользуется льготной ипотечной госпрограммой и получит дисконты от банка в рамках программы лояльности или же скидки от застройщика).

КСТАТИ

Встать на учет как самозанятый можно, не посещая банковский офис или налоговую службу. Для этого нужно заполнить анкету в мобильном приложении РНКБ. В банке отметили, что клиенты, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через приложение, получают сниженную ставку по всем кредитным программам.

Самозанятые, которые хотят получить кредит, могут подать заявку на сайте банка или в мобильном приложении, дождаться одобрения, а затем обратиться в офис, чтобы забрать деньги (если кредит будет одобрен). При выдаче кредита в банк нужно принести паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход. Этот документ бесплатно формируется в мобильном приложении за несколько минут.

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

Чтобы стать самозанятым, нужно оформить обычную дебетовую карту в банке или же воспользоваться действующей, затем установить или открыть мобильное приложение «РНКБ 24/7» и зарегистрировать новый статус. Нужно найти раздел «Профиль» и выбрать вкладку «Стать самозанятым». Затем будут появляться подсказки, которые упростят регистрацию. Весь процесс займет примерно несколько минут. Для этого не нужно посещать налоговую или банковский офис.

Самозанятые могут принимать оплату за товары и услуги, а затем отправлять чеки клиентам. Сервис был разработан банком совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), поэтому клиенты могут корректно оплачивать налоги на профессиональные доходы. Информация о том, что физлицо зарегистрировалось в приложении и получило новый статус, дублируется в реестре ФНС и автоматически отображается в базе ведомства.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.