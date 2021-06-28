Житель Крыма собирался взорвать железнодорожный мост

Молодой человек поддерживает идеи анархизма Фото: Архив "КП"

В Крыму задержали 22-летнего мужчину, который в сентябре прошлого года хотел подорвать железнодорожный мост через реку Черная в Инкермане.

Как сообщает издание Life со ссылкой на источник, мужчина хотел, чтобы местные органы власти ушли в отставку. Молодой человек поддерживает идеи анархизма и «пролития крови». Кроме того, он желает смерти «силовикам» и «рабской нации».

По данным источника информагентства «Интерфакс», при обыске у мужчины нашли три различных взрывчатых вещества массой более 100 граммов и порох.

Сообщается, что мужчина приобрел инструкции по изготовлению бомбы, также купил нужные реактивы, компоненты, инструменты и поражающие элементы. Готовое взрывное устройство и другие опасные вещества «подрывник» хранил у себя дома и в гараже.

Парень хотел свести счеты с жизнью после того, как подорвет железнодорожный мост. Его задержали и оформили подписку о невыезде. В отношении мужчины проводится судебно-психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств и статье 205 УК РФ - террористический акт.

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