После потопа в Керчи построят пруды-накопители

По подсчетам специалистов, проект обойдется бюджету в 700 млн. рублей. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Керчи укрепят берега рек и построят пруды-накопители, которые смогут сдержать большой объем воды в случае сильнейших осадков. Предложения по проекту на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму озвучил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

- Мы предлагаем по всем рекам произвести капитальный ремонт, расчистку и укрепление берегов. Там, где необходимо, расширить русла, пересчитать мостовые переходы и самое главное, построить пруды-накопители, которые позволят как минимум до 10 млн. куб. удерживать воду и регулировать ее сход в основную реку,- сказал Вайль.

По подсчетам специалистов, проект обойдется бюджету в 700 млн. рублей. По словам Игоря Вайля, 17 июня, когда на Керчь обрушилась стихия и стало затапливать жилые дома, три реки приняли на себя в общей сложности 18,4 млн.куб. воды. «Через Мелек-Чесме, протяженностью 6 км., прошло 6,2 млн.куб. воды, по Катерлезу - 3,7 млн.куб., по реке Джарджава прошло - 8,5 млн.куб. воды. Вся проблема была в том, что это был одномоментный сход воды», - сказал Вайль.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал все данные по проекту предоставить до 1 августа, чтобы включить работы в федеральную программу.

В Керчи из-за сильного паводка 17 июня оказались затопленными жилые дома, магазины, пострадало большое количество автомобилей. Ликвидация последствий стихии продолжается. С помощью тяжелой техники было частично очищено русло реки Мелек-Чесме от зарослей камыша, ила и бытового мусора, продолжается уборка придомовых территорий и откачка воды из подвалов жилых домов.

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