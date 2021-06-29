Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 июня: плюс 282 заразившихся за сутки

В Крыму ухудшается ситуация с COVID-19. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1 340 человек. В стационарах лечатся 2 233 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, с начала пандемии в республике выявили 48 092 человека с коронавирусом, выздоровели после ковида 43 234 пациента (178 – за последние сутки). Умерли с начала пандемии 1 498 человек (6 – за последние сутки).

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

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За истекшие сутки в Крыму зарегистрировали 282 случая заражения коронавирусом. Из общего количества инфицированных обратились за медпомощью сами 245 человек, 32 ранее контактировали с зараженными, 5 – привезли инфекцию из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 975 человек.

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За истекшие сутки в городе-герое зафиксировали 116 новых случаев заболевания ковидом.

С начала пандемии выявили 16 387 зараженных коронавирусом. Выздоровели за тот же период 14 532 человека. Умерли с начала пандемии 730 человек.

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