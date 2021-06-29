ФСБ задержала троих крымчан за махинации на 19 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму задержали трех человек, которые по мошеннической схеме получили 19 миллионов рублей от одного из государственных коммунальных предприятий республики.

- Пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий Республики Крым путем обмана в особо крупном размере, - уточнили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ФСБ, в 2018 году госпредприятие и частная компания заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Общая цена контракта - 54 миллиона рублей. Частники привлекли к работам еще две фирмы в качестве субподрядчиков.

Управлял обеими субподрядными организациями один человек. Он решил договориться с представителями госпредприятия и строительной компанией, принимающей выполненные по контракту работы. Основная цель сговора - внести недостоверные сведения в акты приемки выполненных работ, завысив объемы и стоимость выполненного.

Таким образом, трое задержанных получили с помощью махинаций не меньше 19 миллионов рублей за невыполненные работы. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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