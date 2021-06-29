«Комсомолка» запускает в Крыму и Севастополе проект «Клиника года 2021»

Проект продлится по ноябрь 2021 года.

«Комсомольская правда-Крым» запускает свой ежегодный открытый конкурс «Клиника года-2021», с помощью которого крымчане определят лучшие медицинские учреждения полуострова в текущем году.

На фоне постоянно меняющейся эпидемиологической обстановки тема здравоохранения в Республике Крым уже второй год одна из самых обсуждаемых. Именно поэтому проект КП-Крым «Клиника года-2021» обещает быть очень популярным как среди медицинских учреждений, так и среди простых крымчан. Тем более что тенденция активности проекта из года в год идет по нарастающей.

Если в 2019 году в конкурсе КП-Крым принимали участие 53 учреждения, то в минувшем году их было уже 79. А количество проголосовавших только за год выросло в три раза – до 45 тысяч.

КАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

В этом году конкурс «Клиника года-2021» будет проходить с 1 июня по ноябрь включительно. Подробную информацию обо всех участниках, итогах конкурса и призах мы опубликуем на сайте www.crimea.kp.ru в разделе «Клиника года».

Победителей выберут в нескольких номинациях:

Лучший оздоровительный комплекс Лучшая государственная больница Лучший многопрофильный центр Лучшая стоматологическая клиника Лучшая офтальмологическая клиника Лучшая семейная клиника Лучшая клиника красоты Лучшая лаборатория Лучшая сеть аптек Лучшая ортопедическая клиника За вклад в охрану детского здоровья Врач года

Проголосовать можно ЗДЕСЬ

Все желающие могут голосовать за участников конкурса на нашем сайте. За каждое понравившееся учреждение можно отдать свой голос один раз в течение 24 часов.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, оставьте заявку по телефону: +7-978-899-31-78

Е-mail: dilyara.halilova@phkp.ru– в теме письма указать «Клиника года-2020».

С положением о проведении конкурса "Клиника года-2020" в Крыму и Севастополе можно ознакомиться по ссылке.