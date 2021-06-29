Оголодавшего енота-потеряшку в Симферополе накормили шашлыком

Еноты - очень шаловливые животные. Фото: предоставлено КП-Крым

Милые симпатяги, которых все обожают благодаря мультику про крошку Енота и песенке «Улыбка», время от времени удивляют крымчан своей любовью к экстриму. Один пушистый верхолаз застрял в арке на Крымском мосту. Другой енот из Ялты по кличке Марс сбежал накануне собственной свадьбы. Шалун вернулся к невесте лишь после месяца скитаний по Южному берегу Крыма.

А вот путешествие енота из Симферополя продлилось всего пару дней, но тоже было ярким и запоминающимся.

Смотреть видеосюжет Оголодавшего енота-потеряшку из Симферополя накормили шашлыком

- Найден енот, ручной. Малыш явно домашний! Ищем старого хозяина! – такой пост разместила на своей странице в соцсети Мария Старкова, волонтер Крымского поиска животных.

Корреспонденту КП-Крым зоозащитница рассказала, что у истории енота-потеряшки хеппи-энд. Миляга вернулся к своему хозяину не только целым и здоровым, но и очень сытым.

Так уж случилось, что шалун умудрился сбежать из частного дома, где в полном благополучии проживал с женой-енотихой и малыми детками. То ли с супругой повздорил, то ли просто все обрыдло - семейная жизнь и будничные заботы - пойди спроси у енота.

Целый день он провел непонятно где и как, а когда начало смеркаться, унюхал запах мяса и пробрался во двор, где жарили шашлыки.

Люди сначала удивились незваному гостю – не померещился ли! Когда же поняли, что это реальный енот, да еще к тому же и домашний, сам лезет на коленки, чтобы его погладили, налили в миску воды и угостили сочным кусочком шашлыка. Животинка не стала капризничать и за обе щеки умяла угощение.

Добросердечные горожане тем временем связались с зоозащитникам из общества «Крымский поиск животных». Подключилась вся мощь социальных сетей, и поиски хозяина увенчались успехом. Владелец потеряшки, как выяснилось, и сам не сидел сложа руки – прочесывал местность, опрашивал соседей, но волшебная сила интернета оказалась действеннее.

- Характер у енотов бандитский – им по силу сбежать из надежно закрытых вольеров. Также они, проявляя самую искренние и положительные чувства к человеку, могут нанести ему травму, например, прокусить палец, - сообщила КП-Крым Мария Старкова. - Это непростые и не милые зверьки, они требуют повышенной ответственности. Нашему потеряшке здорово повезло, что он попал в руки добрых и отзывчивых людей, которые его накормили и подержали в вольере до приезда хозяина.

Что касается меню для зверюшки, шашлык - не совсем то, что ему нужно. Поэтому на завтрак, перед тем как вернуть хозяину, енота накормили морковкой - небольшие разгрузочные нюансы в питании для такого откормленного и ухоженного зверька не будут лишними.

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