В Госсовете Крыма оценили исключение французского политика из миссии мониторинга выборов

Мариани неоднократно приезжал в Крым, впервые полуостров он посетил в 2015 году. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Политик из Франции Тьерри Мариани приехал в Крым, чтобы увидеть реальную ситуацию на полуострове своими глазами. Такое мнение КП-Крым выразил первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс.

Ранее стало известно, что Тьерри Мариани и его коллег исключили из миссии мониторинга выборов из-за посещения Крыма. После поездки он доложил правительству Франции, а также депутатам Европарламента о происходящем в регионе. Но органы Европейского Союза сочли такой визит неподобающим.

- Когда члены Европарламента накладывают какие-то санкции на своего коллегу за посещение Крыма, это вызывает сожаление и чувство брезгливости по отношению к тем людям, которые голосовали в отношении Мариани, – сказал Фикс.

Он также добавил, что был лично знаком с евродепутатом и заверил, что Мариани – человек глубокой политической ответственности.

- Очень печально, что Европарламент действует таким образом, – заключил чиновник.

Напомним, что раньше Мариани уже бывал в Крыму. Первый раз он посетил полуостров в 2015 году во главе первой делегации французских политиков. После этого Мариани был наблюдателем на выборах губернатора Севастополя. Кроме того, у депутата Европарламента также была встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, когда тот прилетал в столицу Крыма. Последний раз политик посещал полуостров летом 2020 года. Он был наблюдателем во время голосования по поправкам в Конституцию.

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