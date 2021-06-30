В Крыму отец и сын оборудовали в своей квартире оружейную мастерскую

Все предметы передали на баллистическую экспертизу. Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Крыму задержали двух мужчин, которые организовали подпольную мастерскую по производству оружия. Отец и сын занимались реставрацией оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, они были найдены в местах проведения боев. Мастерскую мужчины организовали в своей квартире.

- В ходе обследования помещений обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся около 2 кг взрывчатых веществ и средств инициирования к ним (3 электродетонатора военного назначения), 2 самодельных взрывных устройства осколочного действия, патроны к огнестрельному оружию различного калибра, а также предметы внешне схожие со стрелковым оружием и основными его частями, - уточнили в пресс-службе ФСБ по РК.

Все предметы передали на баллистическую экспертизу.

В отношении крымчан возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ).

Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование уголовного дела.

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