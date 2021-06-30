Кронавирус в Крыму, последние новости на 30 июня: Выявлено еще 294 случая заболевания

Туристов становится больше, коронавиуса тоже Фото: архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 246 человек. Еще 1 тысяча 401 получает медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 48 тысяч 386 случаев COVID-19. Справились с болезнью 43 тысячи 433 человек. Умерли 1 тысяча 505 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 294 новых случая коронавируса. В том числе 225 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

Госпитализированы 110 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 193 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 199 пациентов. Умерли 7.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5247 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 115 новых случая COVID-19. С выздоровлением выписаны 56 пациентов, умерли 3.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 16 тысяч 619 инфицированных. Выздоровели 14 тысяч 677 человек, 736 умерли. Под наблюдением находится 390 контактировавших с заболевшими.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50