Штрафы и точечный локдаун: Что ожидает бизнес Крыма при росте коронавируса

Всех сотрудников сферы гостеприимства должны привить от коронавиурса если нет противопоказаний Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общественный транспорт, места массового посещения и ночные заведения являются основными распространителями коронавиурса в Крыму. Несмотря на жару, Роспотребнадзор настаивает на соблюдении масочного режима в закрытых помещениях и грозит штрафовать автотранспортные предприятия за пассажиров без масок. Отдельные виды транспортных услуг могут и вовсе попасть под мораторий. Например, автобусные экскурсии.

- Наша с вами задача - сделать так, чтобы не пришлось тотально все закрывать, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов. - Любая отрасль, загружающая нашу медицину, подрывающая здоровье крымчан и гостей, по вынужденным требованиям будет закрыта.

Водителей автобусов и маршрутных такси не должны трогаться с места, пока все пассажиры не наденут маски. Их у самих водителей должно быть минимум четыре на рабочий день и запас дезинфекционных средств, чтобы на конечных станциях обрабатывать все тактильные места в салоне.

Вакцинация не освобождает от ношения маски - за ее отсуствие штрафуют Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Пассажиры во время движения маски снимают, - сетует замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Много конфликтных ситуаций возникает - не зависимо от того, привит человек или нет, он должен соблюдать масочный режим, в том числе на экскурсионных услугах.

Туристы с этим не согласны. Как и с требованием носить маски на набережных, в парках и скверах курортных городов. Рестораны и кафе после 23.00 закрыты, дискотеки и караоке тоже. Сидеть в номерах отдыхающие не собираются.

- Закрываются все заведения общепита в 23 часа, и дальше работают круглосуточные магазины, - рассказывает глава администрации Алушты Галина Огнева. - Людей в час-два ночи на улицах много, кушают на лавочках, в парках, на парапетах. Мы подходим, они достают из карманов маски. Отходим, и маски снимают.

В ночных клубах и кальанных Роспотребнадзор видит угрозу распространения коронавиурса Фото: Виталий ПАРУБОВ

В курортных поселках соблюдение санэпидрежима на нуле. Особенно в вечерние часы, когда у проверяющих уже закончился рабочий день, а отдыхающие только вернулись с пляжа. Местные административные комиссии штрафовать не имеют права, а составлять акты и отправлять их в Роспотребнадзор слишком долгая процедура по времени. Глава Крыма предложил мониторить фотографии в соцсетях, которые туристы постят об отдыхе в Крыму. Привлечь к ответственности гостя заведения не получится, а само заведение - вполне.

- Главы администраций Алушты, Ялты, Симферополя выходите после 23 часов. Прошлись по набережной, увидел,и что все и все нарушают, и взяли на заметку. Больше пусть в органы власти не обращаются за помощью, - считает Аксенов. - Не так уж много объектов, позвонили собственникам и предупредили - еще раз будет такое, я вас закрою.

Центр оперативного управления при Совмине Крыма проведет рейды после 23.00 с фотофиксацией нарушений. Если они носят массовый характер, глава Крыма предложил вводить точеные локдауны по тем регионам, где ни органы власти, ни представители бизнеса не соблюдают ограничительные меры. Штаб будет применять к ним режим ЧС с закрытием всех объектов общепита и увеселительных заведений.

- Бизнес должен научиться работать в тех условиях, которые есть. Или мы будем вынуждены пойти на очень жесткие меры, - предупредила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В экскурсионном обслуживании если ситуация не изменится, я буду вынуждена внести представление по прекращению автобусных экскурсий.

Динамика распространения коронавируса покажет, какие ограничения Роспотребнадзор будет вводить - общие или точечные. Пока из-за резкого роста заболевших в Судаке, Джанкойском и Бахчисарайском районах эти регионы могут войти в перечень запрета на клубы, караоке, кальянные и дискотеки. Пока что больничная сеть возвращается в режим работы инфекционных госпиталей, отводя для больных коронавирусом и пневмонией места, где должны лечиться люди с другими заболеваниями. От инфаркта и инсульта люди тоже умирают не реже, чем от COVID-19.

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