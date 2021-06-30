Более 620 тонн ягод: в крымских садах собирают урожай черешни

Благодаря обильным осадкам черешни в этом году много Фото: Анна КИРИЕНКО

В садах Крыма идет активный сбор черешни. Уже собрали более 620 тонн ягод. Часть урожая идет на местный рынок, остальное отправляется в Москву.

- Наибольший урожай получили предприятия в Бахчисарайском и Красногвардейском районах, - рассказывает вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. - Крымские фрукты экологически чистые, подвергаются минимальному опрыскиванию и пользуются особой популярностью у жителей и гостей полуострова.

В стоимости 1 кг черешни значительную часть занимает специальная мягка тара Фото: Анна КИРИЕНКО

Спелую черешню собирают и пакуют в мягкие картонные ящики по 5 кг. Так ягода не подавится при транспортировке и доедет в торговую сеть в товарном виде. Персик снимают несколько недозрелым, отгораживая плоды листьями от края упаковки. Так у него больше шансов преодолеть тысячи километров до прилавка магазина.

- Продукция частично уходит на местный рынок, в основном на симферопольский «Привоз», - говорит директор крупнейшего бахчисарайского предприятия по выращиванию черешни и персика Алексей Наседкин. - Средняя цена из сада на персик 60-70 рублей за килограмм, черешня дороже 150 рублей выходит. Но мы отпускаем продукцию только оптом.

Черешня пойдет на крымские рынки и поедет в Москву Фото: Анна КИРИЕНКО

В структуре себестоимости самые большие затраты на сбор урожая и его упаковку. Сборщики получают по 26 рублей за каждый килограмм. Труд ручной, кропотливый, ранний. В 6 утра работники уже в саду, увешанные самодельными коробами из пластиковой тары. Каждый собирает в день по 40-50 кг ягод. Работа сезонная, всего две недели в году.

Сборщики получают 26 рублей за каждый килограмм ягоды Фото: Анна КИРИЕНКО

- В этом году черешни больше, но она мельче по размеру, - поясняет сборщица Татьяна Табилова. - Мы сейчас красную черешню собираем, а желтая еще должна повисеть на дереве, пока не станет белой с розовым бочком. Год на год не приходится, но чтобы совсем не было урожая, такого не было. Сколько лет работаю, все равно что-то, да есть.

Персик перекладывают листьями, чтобы не терли края тары Фото: Анна КИРИЕНКО

С каждым годом площадь садов в Крыму увеличивается. Молодые посадки в хозяйствах уже занимают больше половины всей территории, для чего аграриям предоставляют субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за посадками. В этом году благодаря обильным осадкам у Крыма большие виды на урожай.

Урожай еще зреет Фото: Анна КИРИЕНКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавандовое море: Для чего берут плату за посещение плантаций в Бахчисарайском районе

Поддерживать эфиромасличные культуры государство не считает нужным (подробнее)

Вспомнить розу: Знаменитый крымский эфиронос может привлечь туристов и принести республике деньги

Розовые плантации должны войти в маршруты гастрономического туризма (подробнее)