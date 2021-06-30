Отельеры объясняют рост цен на отдых в Крыму подорожанием в целом

В Крыму представлен как бюджетный, так и дорогой вид отдыха. Фото: архив КП.

Отдых в Крыму дорожает вследствие повышения цен на потребительскую корзину в целом. Такое мнение «КП-Крым» высказала представитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Она отметила, что цены на ряд товаров на полуострове уже давно значительно отличаются от материковых. Не обошло стороной подорожание и туристическую сферу.

По словам представителя отрасли, в зависимости от уровня объектов размещения цены на отдых в Крыму за год в среднем выросли на 5-10%. Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте luxury.

- В Крыму разный уровень объектов размещения. Есть комнаты по 1,5 тыс. рублей на двоих, где все просто, без пафоса, нет уборок, нет пушистых белых полотенец. И есть уровень luxury, где виллы до миллиона в сутки. В дорогом сегменте подорожание составило почти в два раза. Если год назад в июне стоимость апартаментов была 18 тыс. рублей в сутки, то в этом году 28 тыс. рублей. Бывает, что объекты повышают цены, но при этом добавляют сервис. Нельзя сказать, что все стало дороже. Все зависит от региона. В Севастополе одна цена, в Щелкино другая,- отметила Наталья Пархоменко.

По мнению представителя отрасли, хорошей практикой для создания доступного отдыха в Крыму стала госпрограмма субсидирования отдыха. Действие кэшбэка заканчивается 30 июня, но власти обещают продлить ее.

Президент Владимир Путин во время «прямой линии» отметил рост цен на отдых в Крыму из-за повышенного спроса, связанного с закрытием ряда заграничных курортов в связи с пандемией коронавируса.

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