Эксперт прогнозирует отток туристов из Севастополя после новых ограничений

Новые правила начали действовать в городе с 16 июля. Фото: Юлия МАРКИНА

Специалисты не исключают отток туристов из Севастополя после введения требований о справках на антитела и вакцинации. Как сообщила «Комсомолке» представитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, в первую очередь нововведения отразятся на гостиничном бизнесе.

- Будет отток туристов, вероятно, и в Севастополе, так же как и в Краснодарском крае. В первую очередь это касается гостиниц. На частный сектор это особо не повлияет. При этом, мы понимаем, что у нас есть частный «честный» сектор, который платит налоги, и частный «нечестный» сектор, который работает в тени. Так вот не пострадает именно частный «нечестный», - объясняет Пархоменко.

С 16 июля туристы смогут заселяться в гостиницы и отели Севастополя только при наличии справки на антитела или о вакцинации против коронавируса. Такое решение приняло правительство города. Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, меру планировали ввести еще раньше, но оказалось, что большинство туристов не смогут отменить бронь и не успеют сделать прививки.

Количество заболевших коронавирусом в Севастополе продолжает расти. На предыдущей неделе рост составил около 70%.

Ранее власти Краснодарского края ввели новые правила на курортах. С 1 июля местные отели и пансионаты будут заселять только привитых от коронавируса туристов и тех, кто сможет предъявить отрицательный тест на COVID-19. А с 1 августа - только вакцинированных граждан.

В Крыму справка о вакцинации или результат ПЦР-теста необходимы при заселении в санатории и детские лагеря.

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