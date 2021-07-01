Скончался на месте: В Джанкое футбольные ворота упали на 11-летнего школьника

Тяжелая конструкция была незакреплена. Фото: crim.sledcom.ru

В Джанкое на ребенка упали футбольные ворота - 11-летний мальчик скончался на месте, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму. ЧП произошло на улице Нестерова, где оборудована спортивная площадка.

По данным следователей, мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой скончался. Причиной трагедии стали незакрепленные ворота, установленные на муниципальной спортивной площадке между многоквартирных домов. Имущество принадлежит управлению по вопросам жилищного хозяйства администрации Джанкоя.

- Указанные обстоятельства стали результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами УЖКиЖХ администрации Джанкоя, - уточнили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, а также изъяли нужную документацию в мэрии и в офисе фирмы-подрядчика, которая оборудовала спортплощадку. Также проведены допросы. Впереди - экспертиза. Специалисты будут выяснять, насколько ворота и оборудованная территория соответствует требованиям ГОСТА и подходит для занятия детей спортом.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Напомним, что это не первый подобный инцидент в Крыму. В 2018 году в Севастополе скончался 13-летний школьник, на которого упали футбольные ворота. Дети соорудили конструкцию самостоятельно из старых железных труб. Ворота упали от порывов ветра. Подростка немедленно отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти его: из-за серьезного повреждения внутренних органов открылось сильное кровотечение. На руководство школы завели уголовное дело после смерти мальчика.

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