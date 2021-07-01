Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 июля: плюс 301 заболевший за сутки

Количество заболевших коронавирусом в Крыму стремительно растет Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1426 человек, в стационарах лечатся 2299 человек с ковидом и пневмонией. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму выявили 48 687 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 43 631 человека, из них 198 – за последние сутки.

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Министерство здравоохранения Крыма

За 30 июня в Крыму выявили 301 человека с коронавирусом. 219 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 75 человек ранее контактировали с заболевшими, семь – привезли инфекцию из-за рубежа, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5176 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 1 июля зарегистрировали 114 случаев коронавируса, 62 человека выписали после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 58 до 94 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.

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