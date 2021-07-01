Win mobile развивает мобильную грамотность

Мобильный интернет, смартфон и телефон все чаще становятся не просто средствами коммуникации, но и опасными инструментами в руках мошенников и преступных группировок.

В Крыму продолжается серия еженедельных тренингов по информационно-психологической безопасности для социальных работников, организованных РОО Крымский вектор при поддержке ОНФ и ведущего крымского оператора связи Win mobile

Участники тренингов - педагоги, сотрудники социальных центров, студенты крымских ВУЗов, будущие психологи и социальные работники, выполняющие социальное обслуживание семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Их подопечные, как взрослые, так и дети, нередко сталкиваются с современными информационными вызовами, становясь жертвами интернет-преступников.

Оператор Win mobile не случайно выступает партнером этого социально значимого проекта. Ведь мобильный интернет, смартфон и телефон все чаще становятся не просто средствами коммуникации, но и опасными инструментами в руках мошенников и преступных группировок, защищаться от которых должен уметь каждый.

В ходе тренингов особое внимание уделяется вопросам вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность.

В ходе тренингов особое внимание уделяется вопросам вовлечения несовершеннолетних в преступную, экстремистскую и террористическую деятельность, различным видам интернет мошенничеств и других информационных угроз. На занятиях, которые проводит общественный деятель психолог Александр Коренченков, обсуждаются способы правильного реагирования и защиты интересов детей от пропаганды, вербовки, манипуляций и фейков. Каждая тема вызывает жаркие дискуссии, в ходе которых участники делятся опытом, собственным видением обсуждаемых проблем и путей их решения.

Знания и компетенции, полученные на тренингах, социальные работники реализуют на практике. К примеру, в июне этого года специалистами и волонтерами ГБУ РК «Красноперекопский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» провели информационно- просветительскую акцию для подростков, направленную на профилактику экстремизма и терроризма, воспитания установок признания, соблюдения законов, защиты прав и свобод человека и гражданина.

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