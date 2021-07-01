Дорогу от Симферополя до Евпатории отремонтируют к середине июля

Через две недели дорожники закончат укладывать асфальт. Фото: РСК

Евпаторийское побережье стало популярнее Южного берега Крыма. Большая Ялта приходит в себя после природных катаклизмов, которые стали причиной схода грязевых селей. Пляжи курорта закрыты с 18 июня и весь турпоток хлынул на запад полуострова, где можно купаться в море и не подвергать свою жизнь опасности.

Для увеличения пропускной способности еще весной начался ремонт автодороги Симферополь - Евпатория. Сейчас строительные работы идут на участке в районе села Ореховое и в городе Саки, где расширяют проезжую часть на одну полосу, чтобы в активный туристический сезон избежать транспортных заторов и конфликтов между автовладельцами за объезд пробки по обочине.

Причиной заторов является узкий проезд через Саки Фото: Анна КИРИЕНКО

- Ежегодно в Саках скапливается большое количество автомобилей особенно в курортный сезон. В прошлые года пробки достигали 3 часов, - отмечает министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Сегодня заторы составляют не больше 40 минут, работы идут в круглосуточном режиме.

Движение по четырем полосам обещают открыть в первой декаде июля. Подрядчику останутся работы по примыканию подъездов к жилым домам, тротуарам, освещении, строительство двух разворотных колец. Весь проект займет 9 месяцев.

Осталось уложить 8 км верхнего слоя асфальта. Фото: РСК

На участке в 10 км в районе села Орехово идет укладка асфальта. На месте трудятся 30 дорожных рабочих и 25 единиц техники - экскаваторы-погрузчики, грейдеры, асфальтоукладчики. Из-за большого наплыва автомобильного транспорта дорожники работают в ночное время, чтобы не создавать заторов.

- В основном, реверсивное движение происходит в ночное время, чтобы снизить уровень загруженности дороги и, тем самым, уменьшить пробки, - рассказал КП- Крым начальник производственного отдела ООО «РСК-Юг» Павел Ильинец. - Уже заасфальтировано в нижних слоях 8 км выравнивающим слоем. Верхнего слоя покрытия уложено порядка 2,5 км. Эта работа будет закончена уже в первой половине июля.

На месте дорожных работ движение идет в реверсивном режиме Фото: Анна КИРИЕНКО

Контракт рассчитан до 30 сентября. Сроки сместились из-за того, что строителям пришлось менять дорожное основание - местами под асфальтом нет ничего, кроме слоя глины. В общей сложности 2 км земполотна укрепили песком и щебнем, чтобы дорогу не смывало с весенними дождями.

- Скорее всего, это обусловлено отсутствием каких-то кюветов и дренажей, которые не были предусмотрены при строительстве этой дороги. Соответственно, идет подтопление земполотна, и на дороге получаются оползни. И после зимы эту дорогу разрывает, - пояснил Ильинец. - Мы заменили переувлаженный грунт, который воду держать не будет, на песок и щебень. Они будут работать как фильтр.

Остановочные площадки, пешеходные дорожки и прочие объекты благоустройства уже выполнены. Остались работы по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия и укрепления обочин. Отдельным контрактом предусмотрено строительство пункта весогабаритного контроля, который начнут возводить в июле и закончат в октябре. В этот временной промежуток дорогу периодически будут закрывать на реверсивное движение.

В будущем путь на запад Крыма будет идти по новой трассе Симферополь - Евпатория - Мирный в обход озера Сасык-Сиваш, строительство которой предусмотрено по Федеральной целевой программе развития Крыма. Первый этап будет готов уже в этом году, а дальше трасса пойдет в обход городов Саки и Евпатория, чтобы снять транспортную нагрузку с населенных пунктов.

Напомним, к 1 июля в Крыму должны были закончить ремонт основных курортных трасс и межмуниципальных дорог. Транспортные артерии готовили к увеличению транспортного потока, поскольку 60% туристов прибывают в Крым автомобильным транспортом.

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