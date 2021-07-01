В Евпатории на набережной открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Привиться могут все желающие с 15.00 до 21.00 Фото: Архив "КП"

На набережной Евпатории с 30 июня начал работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщила журналистам заведующая Евпаторийской городской поликлиники Галина Ярошенко, привиться могут все желающие с 15.00 до 21.00.

- Отдыхающие по-разному восприняли открытие этого пункта вакцинации. Некоторые даже с недоумением. Вчера много интересовались, но они не понимают, будет ли они видеть сертификат о вакцинации на «Госуслугах» в личном кабинете, все эти моменты мы объясняем, - рассказала Галина Ярошенко.

В Крыму работает много мобильных пунктов вакцинации, в которых можно привиться от коронавируса без предварительной записи, в порядке живой очереди. Такие пункты расположены в центре Симферополя, в четырех торговых центрах крымской столицы и на центральном автовокзале. В курортных городах пункты вакцинации расположили около набережных - это касается Алушты, Судака, Феодосии. В Керчи и Армянске они открыты на центральных площадях.

С 6 июля мобильный пункт вакцинации появится в центре пгт Первомайское.

В Ялте можно привиться от коронавируса в порядке живой очереди на площади Советской по пятницам – с 11.00 до 17.00.

Прививку в мобильных пунктах могут сделать как крымчане, так и туристы. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

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