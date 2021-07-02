На глубине семь метров: У берегов Керчи нашли таинственное затонувшее судно

Судно-загадка. Фото: Александр Елкин/VK

На счету подводной экспедиции крымской поисковой организации «Батарея 29БИС» немало уникальных открытий и находок. В этот раз участники команды обнаружили на морском дне, там где в 1943 году во время Великой Отечественной войны был высажен Эльтигенский десант, изрядно проржавевший катер.

- Длина металлического судна 25-30 метров, ширина 5,5-6 метров, - сообщил Александр Елкин, руководитель поисковиков. - Лежит на ровном киле. Замыто в грунт практически по верхнюю палубу.

Когда аквалангисты вскрыли трюм, то не нашли ничего такого, что помогло бы помочь опознать подводный объект.

- Останков экипажа, вооружения и боеприпасов не обнаружено. Нет и доказательств того, что судно погибло во время Великой Отечественной войны, - констатирует поисковик, отмечая, что находка очень смахивает на рыболовное судно, построенное в первой половине ХХ века.

Таинственный прибор. Фото: Александр Елкин/VK

Знатокам есть над чем поломать голову, не исключено, что ключиком к разгадке станет поднятый на поверхность прибор с надписями на иностранном языке, который еще тоже не сумели идентифицировать.

Зная упорство поисковиков, задача будет выполнена. Два года тому назад команда «Батареи 29БИС» нашла на дне моря сторожевой катер СК-053 типа ЗК.

Поисковики не только установили, что катер подорвался на мине в районе Эльтигена (Керчь) в ночь с 3 на 4 ноября 1943 года, но и узнали имена членов экипажа и нашли их. родственников.

КСТАТИ

Неизвестное судно обнаружено в ходе подводной экспедиции «Большой десант-2021», проводимой РОО «Батарея 29БИС» Республики Крым при поддержке «Поискового движения России».

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